«Формула-1» получила более 1 млрд фунтов помощи

Как сообщает Daily Mail, деньги поступают от американского конгломерата Liberty Media. Теперь руководство «F1» сможет помочь командам и гонщикам, которые испытывают большие трудности в связи приостановкой сезона.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,8 млн человек.