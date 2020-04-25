Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
17:00
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Брс
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
13
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
30
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
Все события
Фоторепортажи
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
27Лучшие спортивные фото 2020 года
12:49 (мск), источник: Газета.Ру

«Формула-1» получила более 1 млрд фунтов помощи

«Формула-1» получила денежную помощь в размере £1,15 млрд.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Данная сумма должна спасти организацию от разорения из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, деньги поступают от американского конгломерата Liberty Media. Теперь руководство «F1» сможет помочь командам и гонщикам, которые испытывают большие трудности в связи приостановкой сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,8 млн человек.

Читайте также
 Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту
«Реал» отказался от покупки форварда из-за запросов агента
Бразильский футболист раскритиковал Неймара
«Барселона» предложила «Тоттенхэму» обмен игроками
АПЛ хотят доиграть на ограниченном количестве стадионов
Бой Фергюсон — Гэтжи официально возглавит UFC 249
Тренер «Аякса»: Нам не дали стать чемпионами Нидерландов
Тренер: Кучеров проводит очередной выдающийся сезон в «Тампе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь