Зак Браун: Ничего страшного, если Ferrari уйдет из Формулы-1

«Я не хочу, чтобы Ferrari уходила из Формулы-1. Потеря любой команды — это плохо. И, конечно, Ф1 лучше с Ferrari, чем без нее, — цитирует Брауна издание RaceFans. — Тем не менее я считаю, что ничего страшного с Ф1 не случится, если на стартовой решетке будет 18, а не 20 машин. Команды, использующие сейчас моторы Ferrari, найдут других поставщиков. Ф1 выживет без Ferrari. А вот если мы не ужесточим лимит расходов, несколько команд покинут чемпионат и на стартовой решетке останется всего 14 машин, то существование Формулы 1 окажется под угрозой».