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14:47 (мск), источник: Autosport.com.ru

Зак Браун: Ничего страшного, если Ferrari уйдет из Формулы-1

Вопрос существования Формулы-1 куда важнее будущего итальянской команды, считает босс McLaren.

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Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор McLaren Group Зак Браун является одним из главных сторонников ужесточения ограничения бюджетов в Формуле-1. По мнению американского бизнесмена, этот вопрос сейчас, в период кризиса, куда важнее, чем будущее Ferrari в чемпионате.

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«Я не хочу, чтобы Ferrari уходила из Формулы-1. Потеря любой команды — это плохо. И, конечно, Ф1 лучше с Ferrari, чем без нее, — цитирует Брауна издание RaceFans. — Тем не менее я считаю, что ничего страшного с Ф1 не случится, если на стартовой решетке будет 18, а не 20 машин. Команды, использующие сейчас моторы Ferrari, найдут других поставщиков. Ф1 выживет без Ferrari. А вот если мы не ужесточим лимит расходов, несколько команд покинут чемпионат и на стартовой решетке останется всего 14 машин, то существование Формулы 1 окажется под угрозой».

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