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13:59 (мск), источник: Autosport.com.ru

«Квят — совершенно сформировавшийся пилот». Даниилу Квяту — 26!

Самый успешный российский гонщик в Формуле-1 празднует свой 26-й день рождения.

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26 апреля действующему российскому гонщику Формулы-1 Даниилу Квяту исполняется 26 лет.

Квят провел шесть сезонов в Королевских гонках. Уроженец Уфы приближается к отметке в сто стартов (у него их уже 93), что больше, чем у Виталия Петрова и Сергея Сироткина, вместе взятых. Три из четырёх российских подиумов в Ф1 — Венгрия-2015, Китай-2016 и Хоккенхайм-2019 — также его заслуга. А в прошлом году его подруга Келли Пике родила девочку, которую назвали Пенелопой.

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«Квят уже провёл 93 гонки, и если бы сезон стартовал, то у него было бы практически сто гонок, — цитирует комментатора “Матч ТВ” Алексея Попова Sportbox.ru. — Это совершенно взрослый, сформировавшийся пилот. Он прошел разные пути развития, в том числе тяжёлые психологические удары, и приобрел умение из них выкарабкиваться. Далеко не каждый пилот за всю карьеру три раза попадает на подиум. Одно дело, когда он попадал на подиум в составе Red Bull, другое дело, когда он сделал это под проливным дождём за Toro Rosso».

Редакция AUTOSPORT.com.ru поздравляет Даниила Квята с 26-летием и желает ему долгой и успешной карьеры!

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