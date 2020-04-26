«Квят — совершенно сформировавшийся пилот». Даниилу Квяту — 26!

Квят провел шесть сезонов в Королевских гонках. Уроженец Уфы приближается к отметке в сто стартов (у него их уже 93), что больше, чем у Виталия Петрова и Сергея Сироткина, вместе взятых. Три из четырёх российских подиумов в Ф1 — Венгрия-2015, Китай-2016 и Хоккенхайм-2019 — также его заслуга. А в прошлом году его подруга Келли Пике родила девочку, которую назвали Пенелопой.

«Квят уже провёл 93 гонки, и если бы сезон стартовал, то у него было бы практически сто гонок, — цитирует комментатора “Матч ТВ” Алексея Попова Sportbox.ru. — Это совершенно взрослый, сформировавшийся пилот. Он прошел разные пути развития, в том числе тяжёлые психологические удары, и приобрел умение из них выкарабкиваться. Далеко не каждый пилот за всю карьеру три раза попадает на подиум. Одно дело, когда он попадал на подиум в составе Red Bull, другое дело, когда он сделал это под проливным дождём за Toro Rosso».