Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
26.04
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
12:22 (мск), источник: ТАСС

Гран-при Франции «Формулы-1» отменен

ТАСС, 27 апреля. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» во Франции отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают организаторы этапа.

Наверх
Источник: AP 2020

Гран-при Франции был запланирован на 26—28 июня. В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон продлил до середины июля меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

«Мы находимся в тесном контакте с французским промоутером, отслеживая развитие ситуации [с коронавирусом], — заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри. — Отмена Гран-при Франции разочарует наших болельщиков и все сообщество «Формулы-1», но мы полностью поддерживаем решение, принятое французскими властями, и надеемся вскоре вернуться на трассу «Поль Рикар».

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде.

Согласно расписанию, теперь ближайший этап должен пройти в Австрии 5 июля. Российский этап запланирован на 25—27 сентября. Также в понедельник организаторы Гран-при Великобритании (17—19 июля) объявили, что планируют провести этап без зрителей, если гонка не будет отменена.

Первый Гран-при Франции был проведен в 1950 году, до 2008 года включительно только один раз — в 1955 году — французского этапа не было в сезоне «Формулы-1». В календарь «королевских гонок» Гран-при Франции вернулся в 2018 году. Третий год подряд заезды должны были проходить на трассе «Поль Рикар».

Согласно последней информации, число умерших пациентов с коронавирусом во Франции достигло 22 856. Общее число случаев заражения — 124 575.

Читайте также
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Составлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола
Тактаров рассказал о состоянии отца Нурмагомедова
Роналдиньо впервые прокомментировал тюремное заключение
Уткин подобрал нелестное определение для Аршавина
Названы самые привлекательные девушки-бойцы из России
В Италии смягчили карантин и разрешили футболистам тренироваться
СМИ: Футболист сборной Чехии не намерен возвращаться в «Рому»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь