Гран-при Франции «Формулы-1» отменен

Источник: AP 2020

Гран-при Франции был запланирован на 26—28 июня . В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон продлил до середины июля меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

«Мы находимся в тесном контакте с французским промоутером, отслеживая развитие ситуации [с коронавирусом], — заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри. — Отмена Гран-при Франции разочарует наших болельщиков и все сообщество «Формулы-1», но мы полностью поддерживаем решение, принятое французскими властями, и надеемся вскоре вернуться на трассу «Поль Рикар».

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде.

Согласно расписанию, теперь ближайший этап должен пройти в Австрии 5 июля. Российский этап запланирован на 25—27 сентября . Также в понедельник организаторы Гран-при Великобритании ( 17—19 июля ) объявили, что планируют провести этап без зрителей, если гонка не будет отменена.

Первый Гран-при Франции был проведен в 1950 году, до 2008 года включительно только один раз — в 1955 году — французского этапа не было в сезоне «Формулы-1». В календарь «королевских гонок» Гран-при Франции вернулся в 2018 году. Третий год подряд заезды должны были проходить на трассе «Поль Рикар».