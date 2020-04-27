«Гран-при Великобритании» пройдет без зрителей из-за коронавируса

— Мне очень жаль сообщить, что мы не сможем в этом году провести «Гран-при Великобритании» в присутствии болельщиков на трассе «Сильверстоун», — цитирует официальный сайт «Формулы-1» руководителя трассы Стюарта Прингла. — Мы оттягивали принятие этого тяжелого решения как можно дольше, но сейчас, с учетом ситуации в нашей стране и требованиями правительства, становится совершенно ясно, что этап нельзя будет провести в привычных условиях. Мы должны позаботиться о здоровье и безопасности каждого, кто задействован в мероприятии, в том числе и болельщиков. Единственное безопасное решение в данный момент — провести гонку без зрителей.