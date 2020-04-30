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01:14 (мск), источник: Autosport.com.ru

Сергей Злобин: Квят — не чемпион, он не будет рвать и метать

Российский гонщик достаточно жестко отозвался о своем соотечественнике из Формулы-1.

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Российский гонщик Сергей Злобин достаточно жестко отозвался о своем соотечественнике Данииле Квяте, выступающем в Формуле-1. По его мнению, у пилота AlphaTauri нет стремления стать чемпионом мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Обсуждать интересно тех, кто будет выигрывать гонки и бороться за титул. А таких пилотов, как Квят, довольно много. Что здесь обсуждать? — сказал Злобин изданию Sportbox.ru. —  Давайте посмотрим на тренировки Шарля Леклера и Макса Ферстаппена: 250 км в день на велосипеде, 10 км — бегом, и.т.д. Что Квят-то делает? Если пятерочку пробежал, размялся — хорошо. Он изначально не чемпион. Видно, что он не верит в то, что будет чемпионом. Я уверен, что и сейчас, во время этого простоя, Леклер и Ферстаппен пашут с утра до ночи: симуляторы, физическая подготовка. Они приедут на Гран При жадные до гонок, будут рвать и метать. Квят этого делать не будет. Он будет спокойно сидеть на месте».

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