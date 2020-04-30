Сергей Злобин: Квят — не чемпион, он не будет рвать и метать
Российский гонщик достаточно жестко отозвался о своем соотечественнике из Формулы-1.
Российский гонщик достаточно жестко отозвался о своем соотечественнике из Формулы-1.
Российский гонщик Сергей Злобин достаточно жестко отозвался о своем соотечественнике Данииле Квяте, выступающем в Формуле-1. По его мнению, у пилота AlphaTauri нет стремления стать чемпионом мира.
«Обсуждать интересно тех, кто будет выигрывать гонки и бороться за титул. А таких пилотов, как Квят, довольно много. Что здесь обсуждать? — сказал Злобин изданию Sportbox.ru. — Давайте посмотрим на тренировки Шарля Леклера и Макса Ферстаппена: 250 км в день на велосипеде, 10 км — бегом, и.т.д. Что