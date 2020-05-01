Гран При Венгрии-2020 пройдёт без зрителей

Источник: РИА "Новости"

В пятницу организаторы Гран При Венгрии выпустили официальное заявление в связи с введением в стране запрета на проведение мероприятий с числом зрителей более 500 до 15 августа. Гран При Венгрии по текущему календарю запланирован на 15 августа.

«Команда Хунгароринга надеялась до последнего и продолжает вести переговоры с правообладателями, но сейчас стало очевидно, что 35-й Гран При Венгрии Формулы 1 не может быть проведён со зрителями, несмотря на все наши усилия, — говорится в заявлении. — В последние несколько недель мы постоянно подчёркивали, что готовы идти на любые уступки, лишь бы Гран При Венгрии состоялся в этом году. Вчера стало ясно, что единственный способ это сделать — провести гонку при пустых трибунах».