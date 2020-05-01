Гран При Венгрии-2020 пройдёт без зрителей
Организаторы подтвердили, что гонка на Хунгароринге пройдёт при пустых трибунах, если вообще состоится.
Организаторы подтвердили, что гонка на Хунгароринге пройдёт при пустых трибунах, если вообще состоится.
В пятницу организаторы Гран При Венгрии выпустили официальное заявление в связи с введением в стране запрета на проведение мероприятий с числом зрителей более 500 до 15 августа. Гран При Венгрии по текущему календарю запланирован на 15 августа.
«Команда Хунгароринга надеялась до последнего и продолжает вести переговоры с правообладателями, но сейчас стало очевидно, что 35-й Гран При Венгрии Формулы 1 не может быть проведён со зрителями, несмотря на все наши усилия, — говорится в заявлении. — В последние несколько недель мы постоянно подчёркивали, что готовы идти на любые уступки, лишь бы Гран При Венгрии состоялся в этом году. Вчера стало ясно, что единственный способ это сделать — провести гонку при пустых трибунах».
До появления в календаре Гран При России в 2014-м Хунгароринг был единственным местом проведения гонок Формулы 1 в Восточной Европе и пользовался популярностью у российских болельщиков. Уже купленные билеты можно будет вернуть и получить деньги обратно, или же перенести их действие на Гран При 2021 года. Более подробная информация появится позднее на сайте hungaroring.hu (есть версия на английском языке).