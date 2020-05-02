93 тысячи фанатов посоветовали Алонсо вернуться в Формулу-1

Источник: РИА "Новости"

Ранее на этой неделе AUTOSPORT.com.ru рассказывал, что Фернандо Алонсо спросил у болельщиков, где ему продолжить карьеру. Для этого испанский гонщик запустил голосование в Twitter.

За три дня в опросе приняли участие 113 тысяч человек. Большинство вполне ожидаемо проголосовали за Формулу-1. Второе место заняла американская формульная серия IndyCar, ралли-марафон Дакар на третьем месте. Аутсайдером голосования оказался чемпионата мира по гонкам на выносливость.

«Спасибо всем проголосовавшим», — написал двукратный чемпион мира Ф1 после завершения опроса.

Вот как распределились голоса: