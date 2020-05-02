93 тысячи фанатов посоветовали Алонсо вернуться в Формулу-1
Испанец спросил у болельщиков, где ему продолжить карьеру — болельщики дали однозначный ответ.
Испанец спросил у болельщиков, где ему продолжить карьеру — болельщики дали однозначный ответ.
Ранее на этой неделе AUTOSPORT.com.ru рассказывал, что Фернандо Алонсо спросил у болельщиков, где ему продолжить карьеру. Для этого испанский гонщик запустил голосование в Twitter.
За три дня в опросе приняли участие 113 тысяч человек. Большинство вполне ожидаемо проголосовали за Формулу-1. Второе место заняла американская формульная серия IndyCar,
«Спасибо всем проголосовавшим», — написал двукратный чемпион мира Ф1 после завершения опроса.
Вот как распределились голоса: