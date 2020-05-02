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15:36 (мск), источник: Autosport.com.ru

93 тысячи фанатов посоветовали Алонсо вернуться в Формулу-1

Испанец спросил у болельщиков, где ему продолжить карьеру — болельщики дали однозначный ответ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее на этой неделе AUTOSPORT.com.ru рассказывал, что Фернандо Алонсо спросил у болельщиков, где ему продолжить карьеру. Для этого испанский гонщик запустил голосование в Twitter.

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За три дня в опросе приняли участие 113 тысяч человек. Большинство вполне ожидаемо проголосовали за Формулу-1. Второе место заняла американская формульная серия IndyCar, ралли-марафон Дакар на третьем месте. Аутсайдером голосования оказался чемпионата мира по гонкам на выносливость.

«Спасибо всем проголосовавшим», — написал двукратный чемпион мира Ф1 после завершения опроса.

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Вот как распределились голоса:

  1. Формула 1 — 82,2%, 93 тысячи проголосовавших
  2. IndyCar — 8,7%, 9,8 тысяч
  3. Дакар — 5,6%, 6,3 тысячи
  4. WEC — 3,5%, 3,9 тысячи
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