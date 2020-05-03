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14:05 (мск), источник: Autosport.com.ru

Берни Экклстоун: На месте Liberty я бы закопал Формулу E

Бывший глава Формулы 1 не стал бы церемониться с потенциальным конкурентом.

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Источник: AP 2020

Бывший владелец коммерческих прав на Формулу-1 Берни Экклстоун резко отозвался об электрическом чемпионате Формула E, который многие считают будущим автоспорта и потенциальным конкурентом Ф1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стартовав в 2014-м, Формула E быстро стала привлекательной альтернативой для гонщиков, которым не нашлось места в Королевских гонках, а в прошлом году получила статус Чемпионата мира.

«Я ни разу не был на гонках Формулы E, но хотел бы — из чистого любопытства, — сказал Экклстоун в интервью Autocar. — Мне жаль нынешнее руководство Ф1, потому что им приходится считаться с этой серией. Будь я во главе Формулы-1, а не Liberty, быстро бы её закопал, и никаких споров бы не возникло. К сожалению, время ушло, и сейчас все говорят только об электромобилях. Нужна смелость, чтобы пойти против нынешней Формулы E».

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