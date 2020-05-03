Берни Экклстоун: На месте Liberty я бы закопал Формулу E

«Я ни разу не был на гонках Формулы E, но хотел бы — из чистого любопытства, — сказал Экклстоун в интервью Autocar. — Мне жаль нынешнее руководство Ф1, потому что им приходится считаться с этой серией. Будь я во главе Формулы-1, а не Liberty, быстро бы её закопал, и никаких споров бы не возникло. К сожалению, время ушло, и сейчас все говорят только об электромобилях. Нужна смелость, чтобы пойти против нынешней Формулы E».