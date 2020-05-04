Трассу Формулы-1 в Мексике переоборудуют под больницу

Источник: AP 2020

Автодром имени братьев Родригес в Мехико будет переоборудован под временную больницу, сообщается на сайте Мексиканского института социального обеспечения IMS.

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Что полезно знать Если сидишь дома

Больница, оснащенная 218 койками для больных коронавирусом, начнет работу 13 мая.

По данным на 4 мая, коронавирусом в Мексике заболели 22 тысячи человек, 89 человек скончались. Страна готовится к пику заболеваемости, который, согласно прогнозам, должен наступить в ближайшие две недели.

В местном министерстве здравоохранения подчеркнули, что развертывание временного госпиталя на территории автодрома позволит значительно увеличить число мест в специализированных медицинских учреждениях для пациентов с Covid-19.