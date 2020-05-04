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14:40 (мск), источник: Autosport.com.ru

Трассу Формулы-1 в Мексике переоборудуют под больницу

На автодроме в Мехико будут лечить зараженных коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 524 429+76 372
Скончалось247 838+3 609
Выздоровело1 132 553+31 741
Источник: AP 2020

Автодром имени братьев Родригес в Мехико будет переоборудован под временную больницу, сообщается на сайте Мексиканского института социального обеспечения IMS.

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Больница, оснащенная 218 койками для больных коронавирусом, начнет работу 13 мая.

По данным на 4 мая, коронавирусом в Мексике заболели 22 тысячи человек, 89 человек скончались. Страна готовится к пику заболеваемости, который, согласно прогнозам, должен наступить в ближайшие две недели.

В местном министерстве здравоохранения подчеркнули, что развертывание временного госпиталя на территории автодрома позволит значительно увеличить число мест в специализированных медицинских учреждениях для пациентов с Covid-19.

Гран При Формулы 1 на трассе в Мехико запланирован на 30 октября-1 ноября.

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