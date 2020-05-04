Эдди Джордан: История Феттеля в Ferrari закончена — его заменит Хэмилтон

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Бывший владелец команды Jordan Эдди Джордан считает, что судьба Себастьяна Феттеля в Ferrari предрешена. По мнению ирландского эксперта, четырехкратный чемпион мира Формулы 1 уйдет из итальянской команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f4f4f106403dd6e0951" data-vnd="5f4f4f106403dd6e0951" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f4f4f106403dd6e0951" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я считаю, что у Феттеля не так много вариантов: уйти в McLaren или завершить карьеру. Его история с Ferrari давно закончена», — сказал Джордан в интервью F1-Insider.

Место немца, по мнению Эдди, может занять Льюис Хэмилтон, особенно если Mercedes уйдет из Формулы 1 в конце 2020 года.