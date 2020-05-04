Эдди Джордан: История Феттеля в Ferrari закончена — его заменит Хэмилтон
Один из главных инсайдеров Формулы 1 назвал имя будущего напарника Шарля Леклера.
Один из главных инсайдеров Формулы 1 назвал имя будущего напарника Шарля Леклера.
Бывший владелец команды Jordan Эдди Джордан считает, что судьба Себастьяна Феттеля в Ferrari предрешена. По мнению ирландского эксперта, четырехкратный чемпион мира Формулы 1 уйдет из итальянской команды.
«Я считаю, что у Феттеля не так много вариантов: уйти в McLaren или завершить карьеру. Его история с Ferrari давно закончена», — сказал Джордан в интервью F1-Insider.
Место немца, по мнению Эдди, может занять Льюис Хэмилтон, особенно если Mercedes уйдет из Формулы 1 в конце 2020 года.
«Хэмилтон перейдет в Ferrari. Только эта команда сможет платить ему такую большую зарплату. Скудерия знает, что Льюис стоит этих денег. Ферстаппен останется в Red Bull Racing и попытается его опередить, но сделать это будет непросто», — заявил Джордан.