«Феррари» направила Феттелю второе предложение по новому контракту
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не согласился на изначальные условия «Феррари» по новому контракту.
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не согласился на изначальные условия «Феррари» по новому контракту.
«Скудерия» предлагала немцу соглашение на один сезон, но с существенным понижением зарплаты. Как сообщает F1-Insider, руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто
Отмечается, что «Феррари» готова заключить с Феттелем многолетний контракт. В новом предложении речь идёт о двух сезонах с возможностью продления соглашения.
Что касается зарплаты, «Скудерия» всё ещё хочет урезать оклад Себастьяна. По действующему соглашению немец получает около $ 30 млн, а Шарль Леклер, продливший сотрудничество с «Феррари», — $ 12 млн. По данным La Gazetta dello Sport, руководство итальянской команды хочет, чтобы оба пилота получали одинаковые оклады.
Напомним, главными претендентами на место Феттеля в «Феррари» источники называли Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо.