«Готов гоняться хоть в маске. Главное — начать сезон». Квят — о проблемах «Формулы-1», бое с Хабибом и пандемии

Источник: Спорт-Экспресс

Единицы среди российских спортсменов во время пандемии коронавируса остались за рубежом. Гонщик Даниил Квят самоизолировался и ждет нового сезона в Монако. В разговоре с «СЭ» пилот «АльфаТаури» и программы «Ред Булл» рассказал о проблемах современной «Формулы», выбрал соперника для боя среди коллег по пелотону и ответил на острые вопросы о своем будущем.

Запрет контактов? Я и раньше ни к кому особо не приближался

— Даниил, по последней информации сезон должен начаться 5 июля. Есть какая-то новая информация на эту тему, и насколько серьезно можно рассчитывать на старт сезона именно в Австрии?

— Пока что это выглядит как примерная дата начала сезона. Раз об этом говорят руководители, похоже, это всерьез — мы сможем начать в Австрии.

— Обсуждается возможность проведения нескольких гонок на одной трассе?

— Это действительно возможно. Надеюсь, все удастся хорошо организовать. Но пока гадать было бы неправильно с моей стороны. В мире эпидемия, сейчас все реально зависит от природы и того, как поведет себя вирус. Ничего не находится в наших руках. Решения будут приниматься исходя из глобальной ситуации со здоровьем.

— FIA также выступала с инициативой запретить контакты между представителями разных команд. Вы готовы ходить в маске, ни к кому не приближаться в паддоке, не общаться? Или это избыточно?

— Да я и так особо ни к кому не приближался. (Смеется.) Но в целом надо будет проявлять осторожность. Главное — чтобы мы могли гоняться. Если это будет требовать ношения масок и того, чтобы мы не контактировали — без проблем.

— Для вас принципиально присутствие зрителей?

— Важно провести гонку. Без зрителей будет необычно, конечно. Но думаю, так будет для всех безопаснее. Если так будет нужно — ничего, сможем и так гоняться. На многих трассах болельщики — важная составляющая шоу, Монца, например, или в Венгрии всегда полные трибуны. Без этой атмосферы будет странно.

Первый и второй номер в командах — выдумки прессы

— В мировой прессе широко обсуждалось предложение Хельмута Марко о намеренном заражении коронавирусом гонщиков «Ред Булл». Потом оказалось, что его не так поняли. Вы в теории были бы готовы пойти на такое?

— Думаю, его просто неправильно поняли. Не стоит об этом так широко дискутировать, не думаю, что все это было всерьез. В команде это не обсуждалось.

— Как вообще сейчас выглядит деятельность команд? Есть кто-то на базе, вы на связи?

— Насколько я знаю, сейчас все базы закрыты, перерыв обязательный. Никакой активности быть не должно. Мы были на связи, но поскольку новостей нет, не о чем особо говорить. Иногда созваниваемся с гоночным инженером, узнаем, как дела, готовимся к гонкам, которые теоретически могут пройти. Рассуждаем, как бы мы подготовили машину. Но к сожалению, дел мало.

— Это скажется на результатах?

— Так у всех сейчас одинаковая ситуация, все закрыты. Если бы на самоизоляции оказались только мы, то да. Все заморожено, все на паузе, надо подождать начала чемпионата и тогда мы поймем, где мы находимся.

— Вы говорили, что «АльфаТаури» может быть в этом году даже на четвертом месте. Что вселяло такой оптимизм?

— Я бы не сказал, что с уверенностью об этом объявляю. На это место несколько претендентов, мы, как всегда, в плотной группе команд. Я верю, что мы на хорошей позиции в этой группе. Фавориты ли мы? Нет, по скорости мы не фавориты, я бы нас главными претендентами не считал.

— Как вам переименование?

— Это важная часть истории команды. Ребрендинг — это большой шаг, и у нас новый и долгосрочный партнер. И теперь команда представляет интересы большого бренда. Это дополнительная ответственность и большой шаг в будущее, мне кажется.

— За прошедший месяц несколько раз в российском интернете встречал заголовки, где фамилия Квят соседствовала с «Феррари». Понятно, что у вас контракт с «АльфаТаури», но в перспективе переход возможен? Идея такая предлагалась, или это все из воздуха?

— Как я уже говорил, базы закрыты, все немного заморожено. Когда начнется чемпионат, тогда начнутся движения и в других областях «Формулы-1». Сейчас все спокойно, поэтому придется подождать, запастись терпением, и затем посмотрим, в каком направлении будут двигаться переговоры. Сейчас для меня главное — работа с «АльфаТаури», мы много работали в прошлом году, провели хороший сезон вместе, надеюсь, скоро начнется очередной, не менее сильный для нас. Это все, что я могу сказать на данный момент.

— То есть не звонили? Вы просто произнесли слово «переговоры».

— Вы слишком много спрашиваете. Большего я сказать не могу.

— Такая дилемма бывает у пилотов — быть вторым гонщиком в топ-команде или первым в команде-середняке без шансов на подиум?

— Первый, второй номер — это все выдумала пресса, это ваше видение. Да, бывает, что команда кому-то доверяет больше, но всегда есть шанс оказаться впереди.

Не стал бы спорить с Хабибом

— Российское телевидение утверждает, что в связи с вирусом в Европе был ад, а Россия более-менее справляется. Вы, возможно, следите за ситуацией в России и точно знаете, как в Монако. Как оцените обстановку?

— Мне сложно говорить о России, поскольку я там не нахожусь. Я общаюсь с отцом и насколько знаю, у вас все закрыто. Тут тоже был такой период, сейчас все постепенно начинают открывать, люди все больше выходят на улицу. Важно пережить пик, быть терпеливыми, тогда вскоре можно будет вернуться к нормальной жизни.

— А вообще знаете какую-нибудь передачу на российском телевидении?

— Уф… «Поле чудес»! Смотрел, когда был помоложе.

— Сейчас со всех экранов раздается: «сидите дома». Вас не достало сидеть, это не давит?

— Я не только сижу дома, можно гулять, бегать, это сильно помогает. Но конечно, ритм жизни сильно изменился, пришлось адаптироваться и найти что-то новое, чем заняться и развлечься. Вот электрогитару освоил, гитару, книги читаю. Пришлось менять тренировки, потому что все залы закрыты. Далеко от дома не убежишь, все контролируется. Так что заказал гантели, эластики. Это тоже неплохо — поставить все на паузу, отдохнуть и выспаться. Темп жизни в нашей профессии очень высокий. Но думаю, сейчас мы уже все готовы и хотим вернуться на трассу.

— Что читаете?

— Маркус Аурелиус. (Квят назвал латинское имя римского императора и философа Марка Аврелия. — Прим. «СЭ»).

— В очередях в супермаркет других гонщиков не видели? В Монако же много их живет.

— (Смеется.) Тут действительно внутрь запускают только определенное количество за раз. Встречаю знакомых людей, такое бывает. Но вот гонщиков не видел.

— Вы продолжаете держать себя в форме, даже боксерскую грушу используете. Раньше говорили о возможном поединке. Макс Ферстаппен недавно предложил бои между пилотами. Кого-нибудь бы вызвали?

— Я бы сначала хотел с кем-то из профессионалов позаниматься. Интереснее с кем-то из таких людей попробовать, чтобы улучшить технику. Из гонщиков… Карлос [Сайнс], помнится, что-то со мной хотел устроить, он тоже бокс любит. Наверное, как-нибудь мы с ним организуем что-то такое.

— Подобрал для вас трех профессионалов: Хабиб Нурмагомедов, Александр Емельяненко и Майк Тайсон. С кем бы точно в ринг не встали?

— Как хорошо, что все они не выступают в «Формуле-1» (смеется). Двое последних ребят из другой весовой категории, на них вообще страшно смотреть. Поэтому не стал бы с ними спорить. Хабиб… Да нет, с ним бы тоже не стал спорить. Но он хотя бы одного со мной роста, хоть что-то похожее! В двух других случаях шансов вообще никаких. Но если серьезно, я просто люблю боксировать и не более того, никогда не претендовал на титулы в этом.

— Часто от болельщиков слышишь, мол, вот раньше была «Формула-1», верните нам Бельгию-98, гравийные зоны безопасности вместо асфальта. Это ностальгия и не более того или что-то из той, старой «Формулы» вы бы воскресили?

— О, я слышу это про многие виды спорта и даже сферы жизни. Поэтому не придаю этому значения. Есть вещи, которые сильно развивались в последнее время в «Формуле-1», и некоторые из них, наверное, надо прекратить развивать, иначе получатся трассы как во Франции. Чего не очень хотим мы как гонщики, да и болельщики. Нам такие трассы не очень нравятся. С прогрессом надо не перестараться.

Но мне кажется, сейчас гонки интересные, случаются порой очень интересные чемпионаты. Мне бы хотелось, чтобы болиды стали намного ближе другу к другу. Я знаю, что топ-команды намного физически быстрее нас, почти две разные категории. Это дает неправильную точку зрения болельщикам и тем, кто не так разбирается. От машины зависит очень многое. Если хотя бы в секунде уместятся все 20 гонщиков — будет прекрасно. Это единственное, что я бы хотел изменить.

— Нужен финансовый социализм? Обсуждается же ограничение расходов.

— К счастью, шаги в эту сторону начались. Это уже не моя работа. Боссы команд уже решают данный вопрос, думаю, они придумают интересные шаги для изменения «Формулы-1» в пользу сближения команд. Это будет ключом к хорошему шоу и розыгрышам чемпионата до последней гонки.

— Просто иногда кажется, что «Формула-1» в России теряет популярность в сравнении с другими видами спорта. Биатлон наверху, лыжи растут, бои те же.

— Сложно сказать… Гонка своя есть, Сочи, может быть, сейчас будет еще одна. Все равно в России «Формула-1» очень выросла в популярности, мы стали забывать, какой уровень был 10−12 лет назад. Не стоит здесь перебарщивать с негативом.

— Как-то Берни Экклстоун предлагал проводить искусственные дождевые гонки. Такие нестандартные решения шоу не помогут?

— Экстремальная идея. Но может сработать. Кому-то раньше DRS не нравился, а теперь всем нравится. Иногда некоторые решения сначала кажутся странными, а потом люди привыкают. Кто знает, может быть, и эта идея сработает? Но звучит она… да, действительно искусственно.

— Резюмируя — вам не скучно в «Формуле-1»?

— Мне не скучно, есть обгоны, всегда есть с кем-то борьба. Да, есть что улучшить. Ту же ситуацию с эффектом грязного воздуха (затрудняющую обгоны. — Прим. «СЭ»). Но все равно гонки интересные, машины отличные, очень быстрые. Когда-то говорили, что они слишком медленные, теперь — слишком быстрые. Никогда люди не будут довольны на 100 процентов.

— Что будет первое, что вы сделаете после отмены карантина?