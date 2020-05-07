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00:02 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят: Я не мог поверить, что Албона взяли в Red Bull Racing

Российскому гонщику потребовалось несколько дней, чтобы смириться с решением руководства Red Bull.

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18
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Российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят рассказал о своей реакции на решение Red Bull перевести Алекса Албона в старшую команду австрийского концерна.

Во время загрузки произошла ошибка.

На протяжении всей первой половины сезона-2019 Квят считался главным кандидатом на замену Пьера Гасли. Особенно эти слухи усилились после его подиума на Гран При Германии. Но выбор в итоге был сделал в пользу его неопытного напарника.

«Конечно, я был недоволен таким решением. Честно говоря, я даже не сразу поверил в эту новость. Мы это решение показалось странным, — сказал Квят в подкасте Beyond the Grid. — Но потом я понял: им нужна “свежая кровь”, а я уже ездил за Red Bull Racing. Это нормально для Red Bull. Мне потребовалось несколько дней, чтобы смириться».

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