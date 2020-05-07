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00:22 (мск), источник: Autosport.com.ru

Старт сезона Формулы-1 в Австрии пока не гарантирован

Организаторы гонки в Шпильберге ждут ответа от Liberty Media до конца мая.

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Организаторы Гран При Австрии призвали руководство Формулы-1 дать в ближайшие недели точный ответ по проведению гонки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что именно Ред Булл Ринг примет первую гонку сезона в начале июля. Но, несмотря на оптимистичные прогнозы, окончательного решения пока нет.

По информации голландского издания GPFans, организаторы ждут подтверждения от Liberty Media. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса гонка пройдет при строгих мерах безопасности. И на организацию этих мер потребуется время. Также пока остаются нерешенными многие вопросы, как, например, будут ли присутствовать в паддоке журналисты. Ответа боссов Ф1 по всем этим вопросам на Ред Булл Ринге ждут до конца мая.

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