Старт сезона Формулы-1 в Австрии пока не гарантирован
Организаторы гонки в Шпильберге ждут ответа от Liberty Media до конца мая.
Организаторы гонки в Шпильберге ждут ответа от Liberty Media до конца мая.
Организаторы Гран При Австрии призвали руководство Формулы-1 дать в ближайшие недели точный ответ по проведению гонки.
Ожидается, что именно Ред Булл Ринг примет первую гонку сезона в начале июля. Но, несмотря на оптимистичные прогнозы, окончательного решения пока нет.
По информации голландского издания GPFans, организаторы ждут подтверждения от Liberty Media. Дело в том, что