Старт сезона Формулы-1 в Австрии пока не гарантирован

Ожидается, что именно Ред Булл Ринг примет первую гонку сезона в начале июля. Но, несмотря на оптимистичные прогнозы, окончательного решения пока нет.

По информации голландского издания GPFans, организаторы ждут подтверждения от Liberty Media. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса гонка пройдет при строгих мерах безопасности. И на организацию этих мер потребуется время. Также пока остаются нерешенными многие вопросы, как, например, будут ли присутствовать в паддоке журналисты. Ответа боссов Ф1 по всем этим вопросам на Ред Булл Ринге ждут до конца мая.