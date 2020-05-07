Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
17:46 (мск), источник: Autosport.com.ru

СМИ: Монца примет две гонки Формулы-1 в 2020-м

Первая гонка на итальянской трассе пройдет 6 сентября, вторая — 13 сентября.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В Монце не просто намерены принять гонку Ф1 в срок, но и хотят провести две гонки по примеру Ред Булл Ринга, Сильверстоуна и Хунгароринга.

Corriere dello Sport сообщает, что первый Гран При Италии пройдет, как планировалось изначально, 6 сентября. Второй Гран При на легендарном Аутодромо Национале ди Монца состоится 13 сентября.

«Обе гонки пройдут при пустых трибунах», — пишет Corriere dello Sport.

Несмотря на многочисленные заявления промоутеров этапов, руководство Формулы 1 пока не подтвердило план по проведению двух гонок на одной трассе. Новый календарь сезона-2020 пока тоже не представлен.

Читайте также
 Стефан Йоханссон: Уайтинг нажал на весы и спас Onyx от дисквалификации
Тест: Вспомните дни рождения гонщиков Формулы 1
Футбол вернется в мае. Когда возобновятся европейские чемпионаты
В «Локомотиве» сообщили о двух случаях заражения коронавирусом
Владельца «Спартака» госпитализировали с коронавирусом
СКА подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина
Емельяненко обесценил победы Кличко
Трусова рассказала о мотивах ухода из группы Тутберидзе
Российские лыжники оказались в допинговом списке WADA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь