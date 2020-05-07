СМИ: Монца примет две гонки Формулы-1 в 2020-м

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В Монце не просто намерены принять гонку Ф1 в срок, но и хотят провести две гонки по примеру Ред Булл Ринга, Сильверстоуна и Хунгароринга.

Corriere dello Sport сообщает, что первый Гран При Италии пройдет, как планировалось изначально, 6 сентября. Второй Гран При на легендарном Аутодромо Национале ди Монца состоится 13 сентября.

«Обе гонки пройдут при пустых трибунах», — пишет Corriere dello Sport.