СМИ: Монца примет две гонки Формулы-1 в 2020-м
Первая гонка на итальянской трассе пройдет 6 сентября, вторая — 13 сентября.
Первая гонка на итальянской трассе пройдет 6 сентября, вторая — 13 сентября.
В Монце не просто намерены принять гонку Ф1 в срок, но и хотят провести две гонки по примеру Ред Булл Ринга, Сильверстоуна и Хунгароринга.
Corriere dello Sport сообщает, что первый Гран При Италии пройдет, как планировалось изначально, 6 сентября. Второй Гран При на легендарном Аутодромо Национале ди Монца состоится 13 сентября.
«Обе гонки пройдут при пустых трибунах», — пишет Corriere dello Sport.
Несмотря на многочисленные заявления промоутеров этапов, руководство Формулы 1 пока не подтвердило план по проведению двух гонок на одной трассе. Новый календарь сезона-2020 пока тоже не представлен.