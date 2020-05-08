Руководство «Формулы-1» не исключает отмены сезона 2020 года
ТАСС, 8 мая. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» не исключает вариант, при котором будут отменены все
ТАСС, 8 мая. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» не исключает вариант, при котором будут отменены все
«Мы не можем дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится, однако нашей целью остается проведение первого этапа 5 июля в Австрии. После этого, вероятно, проведем еще одну гонку на “Ред Булл Ринг” через неделю. Ожидаем, что
Ранее были отменены
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,6 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс. смертельных исходов.