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09:42 (мск), источник: ТАСС

Руководство «Формулы-1» не исключает отмены сезона 2020 года

ТАСС, 8 мая. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» не исключает вариант, при котором будут отменены все Гран-при в 2020 году, но надеется начать сезон в июле. Об этом заявил исполнительный директор организации Чейз Кэри, чей комментарий передает портал «Газета.Ru» со ссылкой на вещательную корпорацию Би-би-си.

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Источник: AP 2020

«Мы не можем дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится, однако нашей целью остается проведение первого этапа 5 июля в Австрии. После этого, вероятно, проведем еще одну гонку на “Ред Булл Ринг” через неделю. Ожидаем, что Гран-при в Европе пройдут без болельщиков, но надеемся на открытие для посещения более поздних этапов. У нас оптимистичные настроения по поводу того, сколько трасс смогут принять этапы чемпионата мира, чувствуем, что наши позиции по возвращению к гонкам окрепли», — отметил Кэри.

Из-за пандемии коронавируса календарь «Формулы-1» претерпел серьезные изменения.

Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25—27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,6 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс. смертельных исходов.

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