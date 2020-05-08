Доходы «Формулы-1» упали в несколько раз

Если за первый квартал прошлого года выручка «Ф-1» составила 246 миллионов долларов, теперь речь идет только о 39 миллионах — то есть только о 16 процентов от прошлогодних доходов. Сильнее всего снизились поступления от продажи прав на телетрансляции и от компаний-спонсоров — на 93 процента.