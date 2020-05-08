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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Доходы «Формулы-1» упали в несколько раз

Представители компании Liberty Media, владеющей коммерческими правами на чемпионат «Формулы-1», опубликовали финансовые результаты первого квартала 2020 года, сообщает Motorsport.

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Источник: Спорт-Экспресс

Если за первый квартал прошлого года выручка «Ф-1» составила 246 миллионов долларов, теперь речь идет только о 39 миллионах — то есть только о 16 процентов от прошлогодних доходов. Сильнее всего снизились поступления от продажи прав на телетрансляции и от компаний-спонсоров — на 93 процента.

В то же самое время Liberty Media в первом квартале не перечисляла командам выплаты за участие в чемпионате. В частности, в прошлом году участники чемпионата получили за первые три месяца года 96 миллионов долларов.

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