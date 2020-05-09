Клэр Уильямс: Страшно подумать, сколько команд могут исчезнуть после отмены сезона

«Если гонки так и не возобновятся, страшно подумать, сколько команд прекратят существование, — заявила Уильямс в интервью Sky Sports F1. — Нынешняя финансовая модель Формулы 1 ставит бюджеты команд в зависимость от результатов в Кубке конструкторов. Нет Кубка — нет призовых. К тому же из-за кризиса уровень спонсорской поддержки сильно упал, не только в Ф1, а во всех видах спорта. Находить бюджет для выступлений в таких условиях будет невероятно тяжело. С другой стороны, необходимость возвращения к гонкам вступает в противоречие с безопасностью людей. Я никогда не рискну здоровьем своих сотрудников. Надеюсь, это решение не стоит мне команды».