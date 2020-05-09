Клэр Уильямс: Страшно подумать, сколько команд могут исчезнуть после отмены сезона
Заместитель руководителя Williams опасается за судьбу небогатых коллективов.
Заместитель руководителя Williams опасается за судьбу небогатых коллективов.
Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс считает, что Формула-1 может потерять сразу несколько команд, если сезон будет отменён.
Руководство чемпионата уже приняло некоторые экстренные меры по спасению частных команд — к примеру, авансом выплатив призовые. Однако Клэр считает, что
«Если гонки так и не возобновятся, страшно подумать, сколько команд прекратят существование, — заявила Уильямс в интервью Sky Sports F1. — Нынешняя финансовая модель Формулы 1 ставит бюджеты команд в зависимость от результатов в Кубке конструкторов. Нет Кубка — нет призовых. К тому же