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16:26 (мск), источник: Autosport.com.ru

Клэр Уильямс: Страшно подумать, сколько команд могут исчезнуть после отмены сезона

Заместитель руководителя Williams опасается за судьбу небогатых коллективов.

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Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс считает, что Формула-1 может потерять сразу несколько команд, если сезон будет отменён.

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Руководство чемпионата уже приняло некоторые экстренные меры по спасению частных команд — к примеру, авансом выплатив призовые. Однако Клэр считает, что из-за нездоровой финансовой модели Ф1 этого может и не хватить.

«Если гонки так и не возобновятся, страшно подумать, сколько команд прекратят существование, — заявила Уильямс в интервью Sky Sports F1. — Нынешняя финансовая модель Формулы 1 ставит бюджеты команд в зависимость от результатов в Кубке конструкторов. Нет Кубка — нет призовых. К тому же из-за кризиса уровень спонсорской поддержки сильно упал, не только в Ф1, а во всех видах спорта. Находить бюджет для выступлений в таких условиях будет невероятно тяжело. С другой стороны, необходимость возвращения к гонкам вступает в противоречие с безопасностью людей. Я никогда не рискну здоровьем своих сотрудников. Надеюсь, это решение не стоит мне команды».

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