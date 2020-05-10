Грехи Льюиса. Так ли непогрешим Хэмилтон, как его малюют?

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Джеймс Эллисон в недавнем интервью восхитился Льюисом Хэмилтоном. По словам инженера, британский чемпион представляет собой «беспрецедентный пример успеха без тени неспортивного поведения».

Хэмилтон — один из самых талантливых пилотов в истории, спору нет. Но так ли кристально чиста его репутация, как говорит Эллисон? Давайте вспомним карьеру британского пилота.

10 самых нелепых и глупых сходов в Формуле 1.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Хунгароринггейт

Хэмилтон пришёл в Формулу 1 в 2007 году — и тот сезон стал одним из самых ярких в новейшей истории чемпионата. Первым делом на ум приходит шпионский скандал с украденными чертежами Ferrari, дисквалификация McLaren и конфликт Хэмилтона с Алонсо, которому в конце года пришлось покинуть команду, несмотря на наличие контракта.

Конфликты между пилотами McLaren начались ещё в первой половине сезона, но публике он стал очевиден в Венгрии, когда Алонсо простоял у боксов дольше положенного, чтобы задержать Хэмилтона и не дать тому уйти на последний быстрый круг. Но что заставило Фернандо так поступить? Тот инцидент начался чуть раньше, когда с командного мостика McLaren Хэмилтону сказали пропустить напарника, но тот ослушался и остался впереди.

Судьи за неспортивное поведение наказали Алонсо пятью позициями — испанец отправился на шестое место на старте, а Хэмилтону досталась поул-позиция. Однако Рон Деннис, который считал Льюиса своим воспитанником и почти всегда был на его стороне, в тот раз не стал его защищать.

«Льюис должен был притормозить и пропустить Фернандо, но не сделал этого, — сказал тогда Рон. — Алонсо стоял у боксов по команде инженера — он всё делает только после команды инженера».

По словам Денниса, это было решением команды придержать Алонсо у боксов, чтобы тем самым наказать Хэмилтона за неповиновение. Однако это не совсем правда — механик поднял «леденец», сигнализируя, что Фернандо может ехать, но тот ещё какое-то время стоял на месте. В любом случае даже Рон Деннис в тот день не стал защищать Льюиса.

Ложь о Трулли

В 2007 году пилоты McLaren сенсационно уступили титул Райкконену, но на следующий год Хэмилтон победил Массу и в сезон-2009 вступал в ранге действующего чемпиона мира. И тем неприятнее инцидент, который произошёл на Гран При Австралии.

На последних кругах, после столкновения Себастьяна Феттеля и Роберта Кубицы, на трассу выехал автомобиль безопасности. Хэмилтон занимал четвёртую позицию, но шедший перед ним Ярно Трулли ошибся, съехал с трассы, и Льюис его обогнал. Правила это не запрещают, манёвр Льюиса был правомерным. Однако в McLaren, не разобравшись в ситуации, сказали гонщику вернуть позицию — всё ещё в режиме сейфти-кара.

Когда в McLaren всё же поняли, что именно произошло на трассе, совершили главную ошибку: Хэмилтону сказали врать судьям по поводу Трулли, мол, итальянец сам его обогнал. И он соврал. И Трулли даже исключили из протоколов. А всего через пару часов Льюис сидел на пресс-конференции и извинялся. Крайним же был назначен Дэйв Райан, который работал в McLaren ещё в 70-х и был инженером Ханта, когда тот стал чемпионом. Трулли в протоколы вернули. Хэмилтону ничего не было.

Льюис Хэмилтон радуется победе в одной из гонок. | Источник: Reuters

Битвы с Росбергом

Сражение Хэмилтона и Росберга — это, пожалуй, главное противостояние 2010-х в Формуле 1. В детстве пилоты дружили, но оказавшись в команде, на голову превосходящей всех остальных, стали непримиримыми соперниками. А дуэли на трассе пару раз даже приводили к столкновениям (Спа-2014, Барселона-2016), но сейчас не о них. Мы не будем разбирать каждый эпизод борьбы этих пилотов, учитывая, что оба время от времени «вывозили» друг друга с трассы ради позиции. Однако два эпизода всё же выбиваются из общего списка.

На Гран При Венгрии-2014 с командного мостика Mercedes Хэмилтону сказали пропустить Росберга — немец был на более мягких шинах и должен был ещё раз заехать на пит-стоп. Логика Mercedes была понятна — как и любая другая команда, «Серебряные стрелы» пытались максимизировать результат и обеспечить дубль. Но Хэмилтон отказался пропускать напарника.

«Я вообще был в шоке, когда они меня о таком попросили, — сказал Льюис после финиша. — Если бы я его пропустил, он оторвался бы и догнал бы меня после пит-стопа снова».

Росберг отказался комментировать ситуацию.

А в следующей гонке пилоты Mercedes столкнулись — на последующем разборе Нико заявил, что «стоял на своём». Вероятно, в том эпизоде Росберг хотел показать, что будет, если команда утратит контроль над своими пилотами.

Другой спорный инцидент с участием Хэмилтона произошёл во время финальной гонки сезона-2016 в Абу-Даби. Хэмилтон мог стать чемпионом только при условии, что он выиграет гонку, а Росберг не доберётся до подиума. Но оба почти всю дистанцию шли на первом и втором местах. И тогда Хэмилтон бросил атаковать, чтобы сдержать напарника и подставить того под атаки других пилотов. Но никто не решился вмешиваться в борьбу за титул — чемпионом стал Нико.

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Не святой

Помимо вышеупомянутых случаев из карьеры Хэмилтона, можно вспомнить несколько не самых красивых моментов вне трассы: «пончики» в центре Мельбурна в 2010-м, выложенная в Twitter телеметрия на Гран При Бельгии-2012, съёмки селфи в Snapchat во время езды на мотоцикле в 2016-м. Однако мы ведём речь не о моральных качествах пилота, а о поведении на трассе. «Без тени неспортивного поведения», — так Эллисон сказал про Хэмилтона.

Всё познаётся в сравнении, и если говорить о других чемпионах, то Льюис ни разу не блокировал трассу в Монако, чтобы выиграть квалификацию, и не выбивал намеренно своих соперников. При этом, винить Льюиса в том, что он играл против напарника в Абу-Даби-2016 тоже не стоит — команда уже обеспечила себе все титулы, так что британец имел полное право сражаться только за себя. В то же время делать вид, что не было Мельбурна-2009 или что в конфликте в McLaren в 2007-м был виноват только Алонсо, тоже неправильно.

Хэмилтон выступает в Формуле 1 уже 12 лет — это для любого человека огромный срок, за который он меняется и не раз. Льюис совершал ошибки, но учился на них, и отчасти эти ошибки сделали его таким, какой он есть сейчас.

Ну, и как говорит сам Хэмилтон — не важно, как ты упал, важно — как поднялся.