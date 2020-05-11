Марио Изола: Пока подтвержден только один этап Формулы-1
Ясности с календарем сезона Формулы-1 пока нет.
Ясности с календарем сезона Формулы-1 пока нет.
Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола рассказал, что пока нет ясности с календарем Формулы-1 на сезон-2020.
Первые две гонки должны пройти на трассе Ред Булл Ринг. Что будет дальше, пока непонятно.
«Пока подтвержден только двойной этап в Австрии. В течение десяти ближайших дней будет создана Спортивная рабочая группа, которая займется календарем. После этого появится больше информации хотя бы по европейским гонкам до середины сентября», — заявил Изола в эфире итальянского Sky Sport.
Ранее руководство Формулы 1 объявило, что сезон-2020 будет поделен на несколько фаз: европейскую, евроазиатскую, азиатскую, американскую и ближневосточную.