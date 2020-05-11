Марио Изола: Пока подтвержден только один этап Формулы-1

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Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола рассказал, что пока нет ясности с календарем Формулы-1 на сезон-2020.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b6c6a3edb689fad677d6" data-vnd="b6c6a3edb689fad677d6" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b6c6a3edb689fad677d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Из-за пандемии коронавируса старт чемпионата отложен до начала июля.

Первые две гонки должны пройти на трассе Ред Булл Ринг. Что будет дальше, пока непонятно.

«Пока подтвержден только двойной этап в Австрии. В течение десяти ближайших дней будет создана Спортивная рабочая группа, которая займется календарем. После этого появится больше информации хотя бы по европейским гонкам до середины сентября», — заявил Изола в эфире итальянского Sky Sport.