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15:35 (мск), источник: Autosport.com.ru

Марио Изола: Пока подтвержден только один этап Формулы-1

Ясности с календарем сезона Формулы-1 пока нет.

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Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола рассказал, что пока нет ясности с календарем Формулы-1 на сезон-2020.

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Из-за пандемии коронавируса старт чемпионата отложен до начала июля.

Первые две гонки должны пройти на трассе Ред Булл Ринг. Что будет дальше, пока непонятно.

«Пока подтвержден только двойной этап в Австрии. В течение десяти ближайших дней будет создана Спортивная рабочая группа, которая займется календарем. После этого появится больше информации хотя бы по европейским гонкам до середины сентября», — заявил Изола в эфире итальянского Sky Sport.

Ранее руководство Формулы 1 объявило, что сезон-2020 будет поделен на несколько фаз: европейскую, евроазиатскую, азиатскую, американскую и ближневосточную.

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