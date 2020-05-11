СМИ: Британский этап «Формулы-1» могут отменить из-за карантина для прибывающих в страну

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В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что все авиапассажиры, прибывающие в страну, обязаны проходить обязательный 14-дневный карантин. По данным британских СМИ, данная мера вступит в силу с начала июня. Согласно предполагаемому плану проведения стартовых Гран-при «Формулы-1» нынешнего сезона, сначала два этапа — 5 и 8 июля — пройдут в Австрии, а 19 и 23 июля должны состояться гонки в Великобритании. Но при условии обязательного двухнедельного карантина команды не смогут после австрийских Гран-при подготовиться к проведению этапов в Великобритании.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--32d6b53f0aded6ce8e7e" data-vnd="32d6b53f0aded6ce8e7e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=32d6b53f0aded6ce8e7e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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По данным Би-би-си, руководство чемпионата обсуждает с правительством Великобритании возможность послабления мер для участников «Формулы-1». Сообщается, что у «Форумулы-1» есть детально прописанный план по противодействию заражению коронавирусом, согласно которому все представители команд будут регулярно сдавать тесты, соблюдать жесткие меры изоляции во время проживания в гостиницах и во время переездов между этапами.

Из-за пандемии коронавируса календарь «Формулы-1» претерпел серьезные изменения. Если этапы в Австрии и Великобритании состоятся, то они пройдут без зрителей. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25—27 сентября .

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.