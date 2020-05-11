Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
12:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Британский этап «Формулы-1» могут отменить из-за карантина для прибывающих в страну

ТАСС, 11 мая. Проведение Гран-при Великобритании чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» может быть сорвано из-за принятых правительством королевства мер, связанных с обязательным карантином для всех прибывающих в страну. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 123 376+79 178
Скончалось283 055+3 446
Выздоровело1 420 933+38 505
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что все авиапассажиры, прибывающие в страну, обязаны проходить обязательный 14-дневный карантин. По данным британских СМИ, данная мера вступит в силу с начала июня. Согласно предполагаемому плану проведения стартовых Гран-при «Формулы-1» нынешнего сезона, сначала два этапа — 5 и 8 июля — пройдут в Австрии, а 19 и 23 июля должны состояться гонки в Великобритании. Но при условии обязательного двухнедельного карантина команды не смогут после австрийских Гран-при подготовиться к проведению этапов в Великобритании.

Во время загрузки произошла ошибка.
Что полезно знать
Если сидишь дома

По данным Би-би-си, руководство чемпионата обсуждает с правительством Великобритании возможность послабления мер для участников «Формулы-1». Сообщается, что у «Форумулы-1» есть детально прописанный план по противодействию заражению коронавирусом, согласно которому все представители команд будут регулярно сдавать тесты, соблюдать жесткие меры изоляции во время проживания в гостиницах и во время переездов между этапами.

Из-за пандемии коронавируса календарь «Формулы-1» претерпел серьезные изменения. Если этапы в Австрии и Великобритании состоятся, то они пройдут без зрителей. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25—27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.


Премьер-министр Великобритании призвал людей выходить в парки
телеканал NTD
Читайте также
 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
«Реал» готов продать самого высокооплачиваемого игрока
Стала известна предварительная дата рестарта сезона в Испании
Назван дедлайн для решения о возобновлении сезона в РПЛ
Тони Фергюсон: Это была не моя ночь
СМИ: Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» после карантина
Фергюсону грозит операция после боя с Гейджи на турнире UFC
Эвандер Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь