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11:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Феррари» объявила, что Феттель покинет команду

Себастьян Феттель и «Феррари» не пришли к согласию во время переговоров о возможности продления контракта немецкого гонщика.

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Источник: Спорт-Экспресс

Четырехкратный чемпион мира покидает команду, сообщает официальный сайт «Феррари».

Контракт Феттеля рассчитан до конца года, и стороны решили не продлевать соглашение.

Немецкий пилот перешел в «Скудерию» в 2015 году из «Ред Булл». Феттель провел за «Феррари» 101 «Гран-при», одержал 14 побед и дважды становился вице-чемпионом.

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