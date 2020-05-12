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11:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Sky Sport Italia: Хэмилтон отказался от перехода в «Феррари»

Шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон решил отказаться от предложения «Феррари» и остаться в «Мерседесе».

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Источник: Спорт-Экспресс

Он мечтает побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее пилот «Феррари» Себастьян Феттель не смог договориться с командой относительно нового контракта. В конце сезона он покинет итальянскую конюшню.

«Феррари» рассматривает сразу трех гонщиков на место Феттеля: Карлоса Сайнса из «Макларена», Даниэля Риккьярдо из «Рено», а также Антонио Джовинацци, который выступает за «Альфа Ромео».

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