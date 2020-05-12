Sky Sport Italia: Хэмилтон отказался от перехода в «Феррари»

Ранее пилот «Феррари» Себастьян Феттель не смог договориться с командой относительно нового контракта. В конце сезона он покинет итальянскую конюшню.

«Феррари» рассматривает сразу трех гонщиков на место Феттеля: Карлоса Сайнса из «Макларена», Даниэля Риккьярдо из «Рено», а также Антонио Джовинацци, который выступает за «Альфа Ромео».