Феттель прокомментировал уход из команды «Феррари»
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель прокомментировал совместное решение с командой «Феррари» о завершении сотрудничества по окончании сезона 2020 года.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель прокомментировал совместное решение с командой «Феррари» о завершении сотрудничества по окончании сезона 2020 года.
«Феррари» во вторник объявила, что стороны приняли решение не продлевать контракт, который истекает в конце сезона-2020. Феттель выступает за итальянскую «конюшню» с 2015 года. До перехода в «Феррари» 32-летний немец был пилотом «Ред Булл», в составе которого четыре раза подряд стал чемпионом мира (2010−2013).
«Мои отношения с “Феррари” закончатся в конце 2020 года. Для того, чтобы добиться наилучших результатов в этом виде спорта, жизненно важно, чтобы все стороны работали в полной гармонии. Мы с командой поняли, что больше нет общего желания оставаться вместе после окончания этого сезона. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в этом совместном решении. Я считаю, что это не тот фактор, когда речь идет о принятии определенных решений», — цитирует Феттеля сайт «Феррари».
«То, что происходит в последние несколько месяцев, заставило многих из нас задуматься о том, каковы наши настоящие приоритеты в жизни. Человек должен использовать свое воображение и принять новый подход к ситуации, которая изменилась. Я сам найду время, чтобы поразмыслить о том, что действительно важно, когда речь заходит о моем будущем», — добавил немецкий гонщик.
Феттель отметил, что «Феррари» занимает особое место в «Формуле-1», и выразил надежду, что команда добьется успеха, которого заслуживает.
«Хочу поблагодарить всю семью “Феррари” и, прежде всего, ее болельщиков по всему миру за поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет. Моя ближайшая цель — закончить мой долгий путь с “Феррари” в надежде разделить еще несколько прекрасных моментов вместе и добавить ко всем тем, которыми мы наслаждались до сих пор», — заключил он.