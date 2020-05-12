Феттель прокомментировал уход из команды «Феррари»

Источник: AP 2020

«Феррари» во вторник объявила, что стороны приняли решение не продлевать контракт, который истекает в конце сезона-2020. Феттель выступает за итальянскую «конюшню» с 2015 года. До перехода в «Феррари» 32-летний немец был пилотом «Ред Булл», в составе которого четыре раза подряд стал чемпионом мира (2010−2013).

«Мои отношения с “Феррари” закончатся в конце 2020 года. Для того, чтобы добиться наилучших результатов в этом виде спорта, жизненно важно, чтобы все стороны работали в полной гармонии. Мы с командой поняли, что больше нет общего желания оставаться вместе после окончания этого сезона. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в этом совместном решении. Я считаю, что это не тот фактор, когда речь идет о принятии определенных решений», — цитирует Феттеля сайт «Феррари».

«То, что происходит в последние несколько месяцев, заставило многих из нас задуматься о том, каковы наши настоящие приоритеты в жизни. Человек должен использовать свое воображение и принять новый подход к ситуации, которая изменилась. Я сам найду время, чтобы поразмыслить о том, что действительно важно, когда речь заходит о моем будущем», — добавил немецкий гонщик.

Феттель отметил, что «Феррари» занимает особое место в «Формуле-1», и выразил надежду, что команда добьется успеха, которого заслуживает.