Источник: Феттель решил покинуть «Феррари» из-за политических интриг и слабого потенциала
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель решил покинуть «Феррари»
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель решил покинуть «Феррари»
По мнению немецких журналистов, Феттель был крайне раздосадован влиянием менеджера Николя Тодта, представляющего интересы Шарля Леклера, на внутреннюю политику «Скудерии». Отмечается, что монегаск в 2019 году без всяческих последствий нарушил несколько внутрикомандных договорённостей. После этого Феттель перестал доверять руководству «Феррари».
Кроме того в Auto Bild заявили, что Себастьян начал сомневаться в конкурентоспособности «Феррари», когда болид «Скудерии» соответствует правилам. В 2018 и 2019 годах итальянцы могли не отставать от «Мерседеса» и «Ред Булл», потому что использовали не совсем законные силовые установки. Тайное соглашение «Феррари» и ФИА о расследовании этого эпизода до сих пор обсуждается в сообществе Формулы-1. По мнению немецкого издания, Феттель не хочет быть гонщиком, который побеждает с помощью хитростей.