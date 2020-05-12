Ferrari объявит о контракте с Карлосом Сайнсом в ближайшие два дня

Инсайдеры утверждают, что Скудерия уже сделала выбор: новым напарником Шарля Леклера станет Карлос Сайнс, соглашение которого с McLaren заканчивается в конце этого года. Итальянский журналист Франко Нуньес, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что для подписания контракта осталось уладить лишь некоторые мелочи. Официальное заявление о переходе Сайнса в Ferrari ожидается в течение двух ближайших дней.