Ferrari объявит о контракте с Карлосом Сайнсом в ближайшие два дня
Интрига со сменщиком Себастьяна Феттеля решится очень скоро.
Интрига со сменщиком Себастьяна Феттеля решится очень скоро.
Интрига со сменщиком Себастьяна Феттеля в Ferrari, похоже, решится в самое ближайшее время.
Инсайдеры утверждают, что Скудерия уже сделала выбор: новым напарником Шарля Леклера станет Карлос Сайнс, соглашение которого с McLaren заканчивается в конце этого года. Итальянский журналист Франко Нуньес, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что для подписания контракта осталось уладить лишь некоторые мелочи. Официальное заявление о переходе Сайнса в Ferrari ожидается в течение двух ближайших дней.
В числе других кандидатов в Ferrari еще до подтверждения ухода Феттеля называли Даниэля Риккардо, Антонио Джовинацци и даже двукратного чемпиона мира Формулы 1 Фернандо Алонсо.