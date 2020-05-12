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21:08 (мск), источник: Autosport.com.ru

Ferrari объявит о контракте с Карлосом Сайнсом в ближайшие два дня

Интрига со сменщиком Себастьяна Феттеля решится очень скоро.

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Интрига со сменщиком Себастьяна Феттеля в Ferrari, похоже, решится в самое ближайшее время.

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Инсайдеры утверждают, что Скудерия уже сделала выбор: новым напарником Шарля Леклера станет Карлос Сайнс, соглашение которого с McLaren заканчивается в конце этого года. Итальянский журналист Франко Нуньес, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что для подписания контракта осталось уладить лишь некоторые мелочи. Официальное заявление о переходе Сайнса в Ferrari ожидается в течение двух ближайших дней.

В числе других кандидатов в Ferrari еще до подтверждения ухода Феттеля называли Даниэля Риккардо, Антонио Джовинацци и даже двукратного чемпиона мира Формулы 1 Фернандо Алонсо.

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