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12:40 (мск), источник: Матч ТВ

«Ты хорошо выглядишь для своего возраста». «Формула-1» празднует 70 лет со дня первой гонки

«Формула-1» отмечает 70-й день рождения.

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13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне прошла первая гонка, входившая в календарь первого чемпионата мира. В тот день на старт вышел 21 гонщик. Победителем стал пилот «Альфа Ромео» Джузеппе Фарина по прозвищу «Нино». Компанию на пьедестале почета ему составили Луиджи Фаджиоли и Редж Парнелл.

«Формула-1» по случаю юбилея составила коллаж из самых выдающихся пилотов «королевских гонок» за всю историю.

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А также показала архивные видео всей 70-летней истории чемпионата.

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С днем рождения «Ф-1» поздравили команды, которые сейчас выступают в чемпионате.

— С самого первого сезона в 1950 году мы продолжаем писать историю вместе с нашими гонщиками, нашими чемпионами и нашими тифози, — говорится в сообщении «Феррари» в Twitter.

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Команда «Рено» отметила, что для нее честь — быть частью истории чемпионата.

— Семь десятилетий гонок «Формулы-1». Семь десятилетий инноваций. Мы гордимся тем, что были частью этой невероятной истории.

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— С днем рождения, «Формула-1»! Ты прекрасно выглядишь для своего возраста, — пошутил в Twitter «Хаас».

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В «Альфа Таури» отметили, что в этом году все в «королевских гонках» отмечают день рождение «Ф-1» по домам в семейном кругу.

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«Формулу-1» также поздравил «Сочи Автодром», на котором с 2014 года проходит Гран-при России.

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Напомним, старт нынешнего сезона «Формулы-1» был отложен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что чемпионат стартует 5 июля с Гран-при Австрии.

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