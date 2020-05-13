«Ты хорошо выглядишь для своего возраста». «Формула-1» празднует 70 лет со дня первой гонки

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13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне прошла первая гонка, входившая в календарь первого чемпионата мира. В тот день на старт вышел 21 гонщик. Победителем стал пилот «Альфа Ромео» Джузеппе Фарина по прозвищу «Нино». Компанию на пьедестале почета ему составили Луиджи Фаджиоли и Редж Парнелл.

«Формула-1» по случаю юбилея составила коллаж из самых выдающихся пилотов «королевских гонок» за всю историю.

А также показала архивные видео всей 70-летней истории чемпионата.

С днем рождения «Ф-1» поздравили команды, которые сейчас выступают в чемпионате.

— С самого первого сезона в 1950 году мы продолжаем писать историю вместе с нашими гонщиками, нашими чемпионами и нашими тифози, — говорится в сообщении «Феррари» в Twitter.

Команда «Рено» отметила, что для нее честь — быть частью истории чемпионата.

— Семь десятилетий гонок «Формулы-1». Семь десятилетий инноваций. Мы гордимся тем, что были частью этой невероятной истории.

— С днем рождения, «Формула-1»! Ты прекрасно выглядишь для своего возраста, — пошутил в Twitter «Хаас».

В «Альфа Таури» отметили, что в этом году все в «королевских гонках» отмечают день рождение «Ф-1» по домам в семейном кругу.

«Формулу-1» также поздравил «Сочи Автодром», на котором с 2014 года проходит Гран-при России.