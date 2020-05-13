«Ты хорошо выглядишь для своего возраста». «Формула-1» празднует 70 лет со дня первой гонки
«Формула-1» отмечает 70-й день рождения.
«Формула-1» отмечает 70-й день рождения.
13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне прошла первая гонка, входившая в календарь первого чемпионата мира. В тот день на старт вышел 21 гонщик. Победителем стал пилот «Альфа Ромео» Джузеппе Фарина по прозвищу «Нино». Компанию на пьедестале почета ему составили Луиджи Фаджиоли и Редж Парнелл.
«Формула-1» по случаю юбилея составила коллаж из самых выдающихся пилотов «королевских гонок» за всю историю.
А также показала архивные видео всей 70-летней истории чемпионата.
С днем рождения «Ф-1» поздравили команды, которые сейчас выступают в чемпионате.
— С самого первого сезона в 1950 году мы продолжаем писать историю вместе с нашими гонщиками, нашими чемпионами и нашими тифози, — говорится в сообщении «Феррари» в Twitter.
Команда «Рено» отметила, что для нее честь — быть частью истории чемпионата.
— Семь десятилетий гонок «Формулы-1». Семь десятилетий инноваций. Мы гордимся тем, что были частью этой невероятной истории.
— С днем рождения, «Формула-1»! Ты прекрасно выглядишь для своего возраста, — пошутил в Twitter «Хаас».
В «Альфа Таури» отметили, что в этом году все в «королевских гонках» отмечают день рождение «Ф-1» по домам в семейном кругу.
«Формулу-1» также поздравил «Сочи Автодром», на котором с 2014 года проходит
Напомним, старт нынешнего сезона «Формулы-1» был отложен