Шумахер выбран болельщиками самой влиятельной персоной в истории «Формулы-1»

Болельщики выбирали из 32 кандидатур, разделенных на четыре категории: гонщики, руководители команд, «изменившие правила игры» и инноваторы. Голосование проходило по системе плей-офф.
Среди гонщиков болельщики выбрали Шумахера, среди владельцев команд — Энцо Феррари, основавшего одноименную гоночную команду. В категории «изменившие правила игры» фанаты выбрали бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна, среди инноваторов — инженера Гордона Мюррея. В полуфинальных парах Шумахер набрал больше голосов болельщиков, чем Феррари, а Экклстоун опередил Мюррея. В дуэли между Шумахером и Экклстоуном семикратный чемпион мира набрал 61 процент голосов болельщиков.
Шумахеру 3 января исполнился 51 год. Он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1» (7). Всего на его счету 306 стартов в Гран-при «Формулы-1», из которых он победил в 91, что также является рекордом. В «Формуле-1» Шумахер выступал за английскую команду «Джордан», итальянские «Бенеттон», «Феррари» и немецкий «Мерседес».
В декабре 2013 года немецкий гонщик серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах, он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. На данный момент Шумахер продолжает восстановление.