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18:50 (мск), источник: ТАСС

Шумахер выбран болельщиками самой влиятельной персоной в истории «Формулы-1»

ТАСС, 13 мая. Семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер признан болельщиками самой влиятельной личностью в истории мирового гоночного чемпионата. Голосование проходило на официальном сайте «Формулы-1».

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Источник: AP 2020
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Процесс вывода семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера из состояния искусственной комы может занять долгое время. Последние официальные заявления касательно здоровья немца были сделаны в середине января - тогда отмечалось, что его состояние стабильно, но по-прежнему остается критическим. Катаясь на лыжах во французском Мерибеле 29 декабря 2013 года, Шумахер упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы, в которую его ввели врачи.

Болельщики выбирали из 32 кандидатур, разделенных на четыре категории: гонщики, руководители команд, «изменившие правила игры» и инноваторы. Голосование проходило по системе плей-офф.

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Среди гонщиков болельщики выбрали Шумахера, среди владельцев команд — Энцо Феррари, основавшего одноименную гоночную команду. В категории «изменившие правила игры» фанаты выбрали бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна, среди инноваторов — инженера Гордона Мюррея. В полуфинальных парах Шумахер набрал больше голосов болельщиков, чем Феррари, а Экклстоун опередил Мюррея. В дуэли между Шумахером и Экклстоуном семикратный чемпион мира набрал 61 процент голосов болельщиков.

Шумахеру 3 января исполнился 51 год. Он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1» (7). Всего на его счету 306 стартов в Гран-при «Формулы-1», из которых он победил в 91, что также является рекордом. В «Формуле-1» Шумахер выступал за английскую команду «Джордан», итальянские «Бенеттон», «Феррари» и немецкий «Мерседес».

В декабре 2013 года немецкий гонщик серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах, он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. На данный момент Шумахер продолжает восстановление.

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