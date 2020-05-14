Хэмилтон признан самым богатым действующим спортсменом Великобритании в истории. Он обошел Бекхэма
Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон признан самым богатым спортсменом Великобритании в ежегодном рейтинге Sunday Times Rich List 2020.
Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон признан самым богатым спортсменом Великобритании в ежегодном рейтинге Sunday Times Rich List 2020.
Состояние 35-летнего пилота оценивается в 224 млн фунтов, что также делает его самой богатой действующей звездой спорта из Великобритании за всю 32-летнюю историю существования рейтинга (состояние
Однако спортсмены заняли 18 из 50 позиций в рейтинге самых богатых знаменитостей в возрасте не более 30 лет. Среди них валлийский полузащитник Гарет Бэйл (114 млн фунтов) и английский боксер Энтони Джошуа (107 млн фунтов, +58 млн фунтов за год).