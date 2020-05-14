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12:16 (мск), источник: Sport24

Хэмилтон признан самым богатым действующим спортсменом Великобритании в истории. Он обошел Бекхэма

Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон признан самым богатым спортсменом Великобритании в ежегодном рейтинге Sunday Times Rich List 2020.

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Источник: Sport24

Состояние 35-летнего пилота оценивается в 224 млн фунтов, что также делает его самой богатой действующей звездой спорта из Великобритании за всю 32-летнюю историю существования рейтинга (состояние экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма на момент его ухода из спорта в 2013 году оценивалось в 200 млн фунтов). С момента выхода Sunday Times Rich List 2019 Льюис стал богаче на 37 млн фунтов.

Кроме Хэмилтона, лишь один спортсмен попал в список, где доминируют медийные личности. Это гольфист Рори Макилрой из Северной Ирландии (170 млн фунтов, +34 млн за год).

Однако спортсмены заняли 18 из 50 позиций в рейтинге самых богатых знаменитостей в возрасте не более 30 лет. Среди них валлийский полузащитник Гарет Бэйл (114 млн фунтов) и английский боксер Энтони Джошуа (107 млн фунтов, +58 млн фунтов за год).

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