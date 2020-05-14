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14:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Макларен» объявил, что Риккардо станет напарником Норриса в сезоне-2021, сменив Сайнса

Пресс-служба «Макларена» на официальном сайте сообщила, что Карлос Сайнс покинет команду из Уокинга по окончании сезона-2020, а его место займёт Даниэль Риккардо.

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Соглашение с австралийцем будет рассчитано на несколько лет.

«Риккардо — признанный победитель. Его опыт, преданность делу и энергия станут ценным дополнением для «Макларена» и помогут нам в нашей цели — вернуться на вершину. Даниэль и Ландо Норрис — это та пара пилотов, которая будет продолжать радовать наших болельщиков и помогать команде расти.

Карлос — настоящий профессионал, с которым приятно работать, мы продолжим получать удовольствие от гонок с ним в этом году. Все в «Макларене» желают ему удачи в следующем этапе его карьеры, когда он покинет Уокинг, — заявил глава «Макларена» Андреас Зайдль.

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