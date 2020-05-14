«Макларен» объявил, что Риккардо станет напарником Норриса в сезоне-2021, сменив Сайнса

Соглашение с австралийцем будет рассчитано на несколько лет.



«Риккардо — признанный победитель. Его опыт, преданность делу и энергия станут ценным дополнением для «Макларена» и помогут нам в нашей цели — вернуться на вершину. Даниэль и Ландо Норрис — это та пара пилотов, которая будет продолжать радовать наших болельщиков и помогать команде расти.