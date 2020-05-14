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14:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим

Команда «Формулы-1» «Феррари» подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом-младшим, сообщается на сайте «Ф-1».

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Соглашение 25-летнего испанца с «Феррари» рассчитано на сезоны 2021 и 2022 года, отмечается на сайте команды. Ранее стало известно, что немец Себастьян Феттель не будет продлевать контракт и покинет команду после сезона-2020.

«Я счастлив, что буду в Феррари» с 2021 года, и рад за свое будущее в команде. У меня все еще есть очень важный год в «Макларен», я с нетерпением жду возможности снова участвовать в гонках с командой в этом сезоне , — сказал Сайнс-младший.

Сайнс-младший, представляющий на данный момент «Макларен», в прошлом сезоне занял шестое место в личном зачете. В новом сезоне «Формулы-1» пока не проведено ни одной гонки. Ожидается, что сезон начнется этапом в Австрии 3—5 июля.

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