«Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим

Соглашение 25-летнего испанца с «Феррари» рассчитано на сезоны 2021 и 2022 года, отмечается на сайте команды. Ранее стало известно, что немец Себастьян Феттель не будет продлевать контракт и покинет команду после сезона-2020.

«Я счастлив, что буду в Феррари» с 2021 года, и рад за свое будущее в команде. У меня все еще есть очень важный год в «Макларен», я с нетерпением жду возможности снова участвовать в гонках с командой в этом сезоне , — сказал Сайнс-младший.