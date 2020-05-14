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14:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Фернандо Алонсо может заменить Риккьярдо в «Рено»

Команда «Рено» рассматривает кандидатуру двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо в качестве приоритетного варианта на замену Дэниелу Риккьярдо, сообщает Motorsport.com.

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Источник: РИА "Новости"

Риккьярдо с 2021 года будет выступать за «Макларен», где заменит Карлоса Сайнса-младшего, который уйдет на место Себастьяна Феттеля в «Феррари».

Сообщается, что «Рено» рассматривает в качестве вариантов кандидатуры Алонсо и Феттеля, но отдает предпочтение испанскому пилоту. Для 38-летнего Алонсо важнейшим моментом в переговорах с «Рено» будет конкурентоспособность команды.

Ранее в четверг в СМИ сообщалось, что Феттель либо перейдет в «Мерседес», либо закончит карьеру.

Алонсо покинул «Формулу-1» после сезона-2018. После этого он выступал в гонках на выносливость, в североамериканской серии IndyCar и участвовал в «Дакаре». В составе «Рено» Алонсо побеждал в чемпионате «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах.

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