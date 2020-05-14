СМИ: Фернандо Алонсо может заменить Риккьярдо в «Рено»

Источник: РИА "Новости"

Риккьярдо с 2021 года будет выступать за «Макларен», где заменит Карлоса Сайнса-младшего, который уйдет на место Себастьяна Феттеля в «Феррари».

Сообщается, что «Рено» рассматривает в качестве вариантов кандидатуры Алонсо и Феттеля, но отдает предпочтение испанскому пилоту. Для 38-летнего Алонсо важнейшим моментом в переговорах с «Рено» будет конкурентоспособность команды.

Ранее в четверг в СМИ сообщалось, что Феттель либо перейдет в «Мерседес», либо закончит карьеру.