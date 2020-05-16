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14:40 (мск), источник: Autosport.com.ru

Алексей Титов: Гран При России может стать первым этапом со зрителями

Планы по проведению гонки Формулы 1 в Сочи 24—27 сентября не изменились.

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Генеральный директор компании-промоутера Гран При России АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал, что дата этапа Формулы 1 на Сочи Автодроме в 2020-м не изменилась и есть надежда, что гонка пройдет со зрителями на трибунах.

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«Мы работаем над тем, чтобы этап состоялся и прошел при полных трибунах. Но, безусловно, эпидемиологическая ситуация может внести коррективы, — сказал Титов Алексею Попову в эфире в Instagram Сочи Автодрома. — Я думаю, что у российского этапа есть шанс стать первым со зрителями. Но надо понимать, что ситуация с эпидемией достаточно сложная и сейчас пока преждевременно говорить, как всё будет выглядеть в конце сентября. Безусловно, если Гран При будет без зрителей, то это один формат работы, со зрителями — другой. Но решение провести гонку со зрителями будет автоматически означать, что эпидемиологическая ситуация в нашей стране нормализовалась. Дата наша остается неизменной. Все версии календаря, которые курсируют по интернету, — это лишь догадки команд Ф2 и Ф3. У промоутеров Формулы 1 на данный момент есть одно четкое понимание: гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля, всё. Дальше этих двух гонок детального понимания нет. Мы очень сильно надеемся, что всё это как можно быстрее закончится: люди вернутся к привычному ритму жизни и наш этап пройдёт».

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