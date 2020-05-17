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13:19 (мск), источник: Autosport.com.ru

Берни Экклстоун: В 1950-м я не думал, что становлюсь частью истории

Бывший глава Формулы-1 поделился воспоминаниями об участии в первом уик-энде Формулы-1 в истории.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун вспомнил о том, как принимал участие в первом в истории уик-энде Больших Призов в Сильверстоуне в 1950 году. Тогда 19-летний Экклстоун выступал в гонке Формулы 3 на машине Cooper 500, приехав в Сильверстоун с отцом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я и не думал, что становлюсь частью столь значимого события. Мы просто хотели выступать везде, где было возможно, — сказал Берни в интервью RaceFans. — У нас была машина, мы могли выступить и поехали на гонку. Спать пришлось в машине — в то время гостиниц рядом с Сильверстоуном не было. К тому же собралось много народу, и мы решили, что так будет спокойнее. Однако эта часть моей жизни, гоночная, была предназначена совсем не для меня. Больше удовлетворения мне приносили другие вещи, в которых я принимал участие. Как-то в Уоткинс-Глене наши машины были на первом и втором месте, а на третьем ехала клиентская. И я просто уехал после двух третей гонки. Я ни разу в жизни не был на подиуме, кроме одного случая в Бразилии, когда Пике чуть не забыл свой призовой кубок. Мне интереснее заставлять шестерёнки в механизме крутиться, претворять в жизнь планы. Находить новые страны, где никогда не думали, что им нужен Гран При или там можно провести Гран При, и в конце концов успешно привозить туда Формулу 1. Для меня это гораздо важнее, чем водить машину или выигрывать гонки».

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