Берни Экклстоун: В 1950-м я не думал, что становлюсь частью истории
Бывший глава Формулы-1 поделился воспоминаниями об участии в первом
Бывший глава Формулы-1 поделился воспоминаниями об участии в первом
Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун вспомнил о том, как принимал участие в первом в истории
«Я и не думал, что становлюсь частью столь значимого события. Мы просто хотели выступать везде, где было возможно, — сказал Берни в интервью RaceFans. — У нас была машина, мы могли выступить и поехали на гонку. Спать пришлось в машине — в то время гостиниц рядом с Сильверстоуном не было. К тому же собралось много народу, и мы решили, что так будет спокойнее. Однако эта часть моей жизни, гоночная, была предназначена совсем не для меня. Больше удовлетворения мне приносили другие вещи, в которых я принимал участие.