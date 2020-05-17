Берни Экклстоун: В 1950-м я не думал, что становлюсь частью истории

«Я и не думал, что становлюсь частью столь значимого события. Мы просто хотели выступать везде, где было возможно, — сказал Берни в интервью RaceFans. — У нас была машина, мы могли выступить и поехали на гонку. Спать пришлось в машине — в то время гостиниц рядом с Сильверстоуном не было. К тому же собралось много народу, и мы решили, что так будет спокойнее. Однако эта часть моей жизни, гоночная, была предназначена совсем не для меня. Больше удовлетворения мне приносили другие вещи, в которых я принимал участие. Как-то в Уоткинс-Глене наши машины были на первом и втором месте, а на третьем ехала клиентская. И я просто уехал после двух третей гонки. Я ни разу в жизни не был на подиуме, кроме одного случая в Бразилии, когда Пике чуть не забыл свой призовой кубок. Мне интереснее заставлять шестерёнки в механизме крутиться, претворять в жизнь планы. Находить новые страны, где никогда не думали, что им нужен Гран При или там можно провести Гран При, и в конце концов успешно привозить туда Формулу 1. Для меня это гораздо важнее, чем водить машину или выигрывать гонки».