Быть ли в Формуле-1 второму россиянину? Как отразятся трансферы Ф-1 на русских пилотах

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Трансферная обстановка в Формуле-1 сильно изменилась: Сайнс готовится сменить «Макларен» на «Феррари», к переезду в Уокинг готовится Даниэль Риккардо, в то время как про будущее двух чемпионов Алонсо и Феттеля хотят абсолютно разные слухи. Мы постарались разобраться, что всё это значит для гонщиков из России.

Шансы на место в Формуле-1 в 2021-м: 65%



Итак, всякие фантазии о переходе россиянина в «Феррари» можем забывать — хотя пример Карлоса Сайнса показывает, что при иных выступлениях Даниила в 2016—2017 годах всё было возможно, но что уж теперь. Какие перспективы лежат перед Квятом в это трансферное окно?



Первый вариант очевиден — остаться в «Альфа Таури» ещё на сезон. Разговоры о том, что команда Франца Тоста не держит «ветеранов», уже поднадоели — как видно, держит, да ещё как. Другое дело, что трансферный голод в молодёжной программе «Ред Булл» подходит к концу: Юри Випс попробует проявить себя в Супер Формуле, Джехан Дарувала — в Формуле-2, плюс «Хонда» может настойчиво попросить рассмотреть кандидатуру Юки Цуноды. У всех кандидатов есть свои проблемы, но Квяту надо быть начеку и для абсолютного спокойствия уверенно опередить Пьера Гасли — в противном случае весьма вероятно, что «Ред Булл» избавится именно от россиянина. Тем более что сохранение старой техники в 2021-м — лучшая возможность для австрийцев продвинуть молодёжь перед глобальным изменением правил.

Подъём в «Ред Булл»? Скажем честно, этот вариант выглядит не слишком вероятным. Есть ощущение, что Марко и Хорнер не готовы давать второй шанс в главной команде тем, кто не справился с первой попытки. Если Албон не справится и превратится в нового Гасли, то «Ред Булл» скорее подпишет кого-то со стороны, чем опять продвинет собственную молодёжь.

Если говорить о других командах Формулы-1, то кандидатура Квята в теории могла бы заинтересовать «Хаас» и особенно «Альфа Ромео» в свете прежних связей Даниила с «Феррари». Команды получили бы опытного и довольно «дешёвого» гонщика — для той же «Альфы» это актуально, ведь Райкконен не молодеет.



Есть ещё «Рено», где образовалась серьёзная брешь после побега Риккардо. Но чтобы заинтересовать заводскую команду, Квят должен провести весь сезон-2020 на высочайшем уровне — условно говоря, повторить Сайнса-2019. В таком случае, собственно говоря, про Даниила может вспомнить и главная команда «Ред Булл». Если же Квят проведёт просто добротный сезон, то французы — если не соблазнят Алонсо — скорее продвинут кого-то из собственной молодёжи, чем возьмут «варяга».

Читайте также Коронавирус унес жизнь отца надежды российского автоспорта

Роберт Шварцман

Шансы на место в Формуле-1 в 2021-м: 60%

Переход Сайнса — скорее плохая новость для Роберта и всех остальных членов Академии «Феррари». Теперь никому из молодёжи уже точно не удастся повторить стремительный путь Леклера: блицкриг в Формуле-2, один сезон в команде-середняке и переход в «Скудерию». Пробиться в «Феррари» молодёжь сможет не ранее 2023 года, да и то если Сайнс не оправдает надежд и плохо поладит с Леклером.



Впрочем, для начала Шварцману и компании нужно просто пробиться в Ф-1. Вакансии для Роберта очевидны: две клиентские команды «Феррари». Более вероятным выглядит вариант с «Альфа Ромео», где исторически, ещё со времён «Заубера», обкатывают талантов «Скудерии». К тому же в «Альфе» могут возникнутьсразу две вакансии: Кими не молодеет, а держать Джовинацци после контракта Сайнса большого смысла нет, особенно если Антонио проведёт невыразительный сезон-2020. Можно предположить, что лучший гонщик «Феррари» в Формуле-2 вправе рассчитывать на место в «Альфе».

Меньше шансов на «Хаас». Там исторически предпочитают работать с опытными гонщиками, но подход может измениться. В свете нестабильной финансовой ситуации «Хаас» вполне может в обмен на некие блага взять к себе молодого представителя «Феррари», сразу подписав контракт на два сезона: чтобы обкатать в 2021-м и успеть вкусить плоды в 2022-м.

Так что для выпускников Академии могут образоваться сразу две вакансии в Ф-1 — дело за Робертом и его выступлениями в Формуле-2. Ну и не забываем, что в решающий момент Шварцману может немного помочь деньгами «СМП Рейсинг» — ничего стыдного в таком дополнительном козыре нет.

Читайте также Алексей Титов: Гран При России может стать первым этапом со зрителями

Никита Мазепин

Шансы на место в Формуле-1 в 2021-м: 10%

Отец Никиты уже давно приценивается к разным командам Формулы-1 (по крайней мере, по слухам). Пока обсуждения продолжаются, Мазепин-младший готовится ко втором сезону в Ф-2, в котором нужно оставить позади ошибки и давать результат. Правда, против россиянина играет переход из чемпионского «АРТ» в родной, но не столь опытный «Хайтек».



Полагаем, не случится ничего совсем уж страшного, если Мазепин не пробьётся в Формулу-1 в 2021-м: вполне нормальной выглядит схема, когда в этом сезоне Никита обретает стабильность и становится регулярным гостем на подиумах, в следующем борется за титул, а уж в 2022-м получает место, например, в «Уильямсе». Да, три сезона в Формуле-2 не очень похожи на путь будущего чемпиона, но зато выглядят реалистичным сценарием.

Артём Маркелов

Шансы на место в Формуле-1 в 2021-м: 1%



Главный ветеран Формулы-2, наверное, в душе не расстался с мечтами о переходе в главный чемпионат мира, но шансов на это практически нет. Против Маркелова играет и нынешняя обстановка в Ф-1, и неудачный сезон в Супер Формуле, не давший шанса перезапустить карьеру и заставить менеджеров Формулы-1 по-новому взглянуть на себя. У россиянина сейчас достаточно баллов для суперлицензии — вероятно, главный шанс Артёма во внезапном возникновении вакансии во время сезона у команды, которая не имеет опытных резервистов. Ну, а если не сложится, то нужно провести сильный год в Ф-2 и подумать о переходе в гонки на выносливость.

Сергей Сироткин во время соревнований. | Источник: РИА

Сергей Сироткин

Шансы на место в Формуле-1 в 2021-м: 5%



У гонщика «СМП Рейсинг» шансов чуть больше, чем у Артёма, но не в разы. В отличие от 2019 года, Сироткин не связан с командами Формулы-1, но за него по-прежнему говорят опыт, хорошая репутация и готовность выступать, условно говоря, «за еду». Если у «Уильямса», «Макларена», «Рено» или какой-нибудь другой команды внезапно откроется вакансия во время чемпионата (например, не дай бог, кто-то заболеет коронавирусом), то кандидатуры логичнее, чем Сироткин, просто не найти.

А вот с полноценным возвращением в Формулу-1 всё сложно. Есть ощущение, что «СМП Рейсинг» в вопросах, связанных с Ф-1, постепенно переключается на Шварцмана, а Сироткину нужно ждать новых проектов программы в других чемпионатах. Будем рады ошибиться.