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15:33 (мск), источник: Autosport.com.ru

Хельмут Марко: Почему бы не провести гонку в Австрии со зрителями?

Спортивный консультант Red Bull считает, что к июлю эпидемиологическая ситуация может значительно улучшиться.

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Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко не исключил, что первая гонка сезона-2020 пройдет со зрителями на трибунах.

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Первый этап Формулы 1 в этом году должен состояться 5 июля на Ред Булл Ринге.

По мнению Марко, за ближайшие полтора месяца эпидемиологическая ситуация может улучшиться достаточно для того, чтобы открыть доступ болельщикам на автодром.

«Идея проведения гонки за закрытыми дверями появилась, когда риск заражения коронавирусом был гораздо выше, чем сейчас. Теперь в Австрии, как и в Германии, ограничения смягчены. Границы с другими странами открылись достаточно быстро. Если такая позитивная динамика продолжится, то почему бы и не провести гонку со зрителями на трибунах?» — сказал Марко австрийскому телеканалу ORF.

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