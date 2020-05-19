Фернандо Алонсо: Хочу принять новый вызов. Возможно, он будет в «Формуле-1»

— Сейчас я на высшем уровне в карьере, если говорить о физическом и психологическом состоянии, — цитирует GPBlog Алонсо. — Мне хочется принять интересный вызов и заняться тем, что для меня важно. В прошлом году я думал, что 2020 год выдастся для меня тихим и спокойным, но наступила пандемия. Теперь год слишком тихий для всех спортсменов, к сожалению. В этом году я не хотел сильно напрягаться и собирался выступить только в гонке «500 миль Индианаполиса». Теперь я планирую хорошо отдохнуть, перезарядить батарейки и заняться чем-то важным в 2021 году. Мое следующее испытание ждет меня либо в Indycar, либо в гонках на выносливость, либо в «Формуле-1».