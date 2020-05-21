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00:43 (мск), источник: Autosport.com.ru

СМИ: Mercedes готов заменить Боттаса на Рассела в 2021-м

В продвижении юниора Mercedes лично заинтересован руководитель команды Тото Вольф.

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Итальянская газета Corriere della Sera вслед за журналистом FUnoAnalisiTecnica Джулиано Дучессой сообщила о заинтересованности правления Daimler AG в приглашении Себастьяна Феттеля в Mercedes на сезон-2021.

«Вероятно, это был бы хороший маркетинговый ход. Но осуществить его будет достаточно сложно. Некоторые немецкие источники вообще считают, что это всё не более чем домыслы», — пишет Corriere della Sera.

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По информации издания, Mercedes уже достаточно далеко продвинулась в переговорах о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном. А вот контракт с Валттери Боттасом вряд ли будет продлен — руководитель команды Тото Вольф хочет пригласить на место второго пилота в 2021-м юниора Mercedes Джордж Рассела, который в 2020-м проведет свой второй сезон за Williams. Вопрос в том, что скажет совет директоров Daimler о двух британских гонщиках в команде?

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