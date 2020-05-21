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17:44 (мск), источник: Autosport.com.ru

Хельмут Марко: Формула-1 сможет провести 10−15 гонок в сезоне-2020

Спортивный консультант Red Bull не видит проблем в сокращении календаря чемпионата.

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Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что решение по поводу проведения Гран При Австрии будет принято до конца следующей недели. Ожидается, что сезон-2020 в Формуле-1 стартует на Ред Булл Ринге 5 июля, но требуется одобрение властей.

«Ситуация налаживается, начало сезона всё ближе. Мы передали план по проведению двух гонок министерству здравоохранения, перед этим согласовав его с FOM. До конца мая мы должны получить ответ, — сказал Марко в эфире австрийского телеканала OE24. —  Безопасность и здоровье превыше всего, но пора возвращаться к нормальной жизни, в том числе к соревнованиям со зрителями. Если всё будет нормально, то в этом году состоится 10−15 гонок. Их хватит, чтобы провести полноценный сезон».

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