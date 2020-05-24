Гран При Великобритании может пройти в конце лета

«Может быть, удастся найти новую дату для гонки, — заявил руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. — Мы могли бы провести два этапа в Австрии, ещё одну гонку в Европе, а затем вернуться в Англию. Это уже будет начало июля. И если ситуация продолжит улучшаться, к тому моменту ограничения могут быть уже частично сняты. Кроме того, мы пройдём огромное количество тестов за это время. Медицинских данных о персонале Ф1 будет намного больше, и мы будем, по сути, изолированной группой. Почему эта группа людей не может считаться изолированной на гоночной трассе? Мы не собираемся контактировать с толпами людей или просто посторонними. Если придётся, мы пройдём обязательный карантин. Календарь сейчас очень гибкий, когда гонки проходят без зрителей. Это как арендовать трассу для тестов».