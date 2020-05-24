Гран При Великобритании может пройти в конце лета
Сильверстоун ещё может принять Гран При в этом году, но для этого придётся вновь перекроить календарь.
Сильверстоун ещё может принять Гран При в этом году, но для этого придётся вновь перекроить календарь.
Руководство Формулы-1 рассматривает вариант с проведением одной или двух гонок в Сильверстоуне в конце лета, сообщает портал
С начала июня в Великобритании вступает в силу правило обязательного 14-дневного карантина при въезде в страну, что может сильно осложнить работу большинства команд Формулы 1. Вдобавок, если Лондон не удастся уговорить сделать исключение, о планах проведения двух этапов в Сильверстоуне сразу после гонок в Австрии придётся забыть.
«Может быть, удастся найти новую дату для гонки, — заявил руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. — Мы могли бы провести два этапа в Австрии, ещё одну гонку в Европе, а затем вернуться в Англию. Это уже будет начало июля. И если ситуация продолжит улучшаться, к тому моменту ограничения могут быть уже частично сняты. Кроме того, мы пройдём огромное количество тестов за это время. Медицинских данных о персонале Ф1 будет намного больше, и мы будем, по сути, изолированной группой. Почему эта группа людей не может считаться изолированной на гоночной трассе? Мы не собираемся контактировать с толпами людей или просто посторонними. Если придётся, мы пройдём обязательный карантин. Календарь сейчас очень гибкий, когда гонки проходят без зрителей. Это как арендовать трассу для тестов».