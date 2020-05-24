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24 мая, источник: Lenta.Ru

Напарник Шумахера рассказал о непростом этапе в жизни гонщика

Фелипе Масса, бывший напарник семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказал о непростом этапе в жизни гонщика. Его слова приводит Marca.

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Источник: AFP 2020

Масса заявил, что в курсе состояния Шумахера. «Главное — ситуация непростая. Это непростой этап в его жизни, но мы должны уважать это. Мечтаю и молюсь каждый день о его выздоровлении», — добавил он. Гонщик признался, что мечтает увидеть Шумахера, вдохновляющего своего сына на автодроме.

Масса был напарником Шумахера в его последний год выступлений за Ferrari.

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4 января этого года нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии Шумахера. По его мнению, облик гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте.

В сентябре 2019 года стало известно, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что спортсмену предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.

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