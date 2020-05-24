Напарник Шумахера рассказал о непростом этапе в жизни гонщика
Фелипе Масса, бывший напарник семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказал о непростом этапе в жизни гонщика. Его слова приводит Marca.
Фелипе Масса, бывший напарник семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказал о непростом этапе в жизни гонщика. Его слова приводит Marca.
Масса заявил, что в курсе состояния Шумахера. «Главное — ситуация непростая. Это непростой этап в его жизни, но мы должны уважать это. Мечтаю и молюсь каждый день о его выздоровлении», — добавил он. Гонщик признался, что мечтает увидеть Шумахера, вдохновляющего своего сына на автодроме.
Масса был напарником Шумахера в его последний год выступлений за Ferrari.
4 января этого года нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии Шумахера. По его мнению, облик гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте.
В сентябре 2019 года стало известно, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что спортсмену предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.
Шумахер восстанавливается после