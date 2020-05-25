Валттери Боттас надеется перейти в Red Bull Racing?

По слухам, «Серебряные стрелы» в 2021-м готовы предоставить шанс своему протеже Джорджу Расселу. При этом остается открытым вопрос о приглашении четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 Себастьяна Феттеля. Продление контракта с Льюисом Хэмилтоном, как утверждают инсайдеры, является формальностью. Поэтому шансы Боттаса остаться в команде не очень высоки.