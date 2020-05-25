Валттери Боттас надеется перейти в Red Bull Racing?
Менеджер финского гонщика пригласил Кристиана Хорнера на переговоры.
Менеджер финского гонщика пригласил Кристиана Хорнера на переговоры.
Менеджеры Валттери Боттаса продолжают искать альтернативные варианты на случай ухода финского гонщика из Mercedes.
По слухам, «Серебряные стрелы» в 2021-м готовы предоставить шанс своему протеже Джорджу Расселу. При этом остается открытым вопрос о приглашении четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 Себастьяна Феттеля. Продление контракта с Льюисом Хэмилтоном, как утверждают инсайдеры, является формальностью. Поэтому шансы Боттаса остаться в команде не очень высоки.
На прошлой неделе уже сообщалось, что менеджер финна Дидье Котон обсудил планы своего подопечного с руководителем Renault Сирилом Абитбулем. По информации F1-Insider, по этой же причине Котон пригласил на встречу руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера.