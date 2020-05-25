Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.05
Майнц
РБ Лейпциг
05
Футбол. Зарубежный
24.05
Кельн
Фортуна Д
22
Футбол. Зарубежный
26.05
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
26.05
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
26.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
26.05
Вердер
Боруссия М
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
17:04 (мск), источник: Autosport.com.ru

Валттери Боттас надеется перейти в Red Bull Racing?

Менеджер финского гонщика пригласил Кристиана Хорнера на переговоры.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Менеджеры Валттери Боттаса продолжают искать альтернативные варианты на случай ухода финского гонщика из Mercedes.

Во время загрузки произошла ошибка.

По слухам, «Серебряные стрелы» в 2021-м готовы предоставить шанс своему протеже Джорджу Расселу. При этом остается открытым вопрос о приглашении четырехкратного чемпиона мира Формулы 1 Себастьяна Феттеля. Продление контракта с Льюисом Хэмилтоном, как утверждают инсайдеры, является формальностью. Поэтому шансы Боттаса остаться в команде не очень высоки.

На прошлой неделе уже сообщалось, что менеджер финна Дидье Котон обсудил планы своего подопечного с руководителем Renault Сирилом Абитбулем. По информации F1-Insider, по этой же причине Котон пригласил на встречу руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера.

Читайте также
 Ник Хайдфельд: Racing Point – хороший вариант для Феттеля
Видео: Грандиозный массовый завал в китайском картинге
Тесты, базы, сборы. Как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона
Хабиб Нурмагомедов отказался сдавать тест на коронавирус
Президент московского «Торпедо» ушла со своего поста
Артемий Панарин назвал размер своей первой зарплаты в хоккее
Самая красивая конькобежка мира: ей нет равных на льду (фото)
Резцова: Вяльбе очень хорошо поставила на место Губерниева
«Полный абсурд». Попова и Ходыкин раскритиковали фильм «Лед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь