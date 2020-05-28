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00:25 (мск), источник: Autosport.com.ru

8 гонок за 10 недель. Новый календарь европейских этапов Формулы-1

В июле и августе гонки Формулы-1 будут проводиться почти каждые выходные.

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После двух гонок в Австрии Формула-1 отправится в Венгрию, исходя из новой версии европейской части календаря, представленной СМИ в среду вечером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за двухнедельного карантина при въезде в Великобританию участники не смогут посетить Сильверстоун в июле.

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Руководство Ф1 надеется провести две гонки на британской трассе в августе. Из Великобритании гонщики и команды отправятся в Испанию. А завершится европейское турне в Италии в начале сентября.

Официальная версия европейской части календаря, как ожидается, будет опубликована в следующий понедельник.

Предварительная версия календаря европейских гонок Формулы 1 в 2020-м.

5 июля: Шпильберг (Австрия)
12 июля: Шпильберг (Австрия)
19 июля: Будапешт (Венгрия)
2 августа: Сильверстоун (Великобритания)
9 августа: Сильверстоун (Великобритания)
16 августа: Барселона (Испания)
30 августа: Спа-Франкоршам (Бельгия)
6 сентября: Монца (Италия).

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