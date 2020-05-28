8 гонок за 10 недель. Новый календарь европейских этапов Формулы-1

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

После двух гонок в Австрии Формула-1 отправится в Венгрию, исходя из новой версии европейской части календаря, представленной СМИ в среду вечером.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d1d5c8a043682725650" data-vnd="8d1d5c8a043682725650" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d1d5c8a043682725650" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за двухнедельного карантина при въезде в Великобританию участники не смогут посетить Сильверстоун в июле.

Читайте также Лимит бюджетов и скользящая шкала развития аэродинамики утверждены

Руководство Ф1 надеется провести две гонки на британской трассе в августе. Из Великобритании гонщики и команды отправятся в Испанию. А завершится европейское турне в Италии в начале сентября.

Официальная версия европейской части календаря, как ожидается, будет опубликована в следующий понедельник.

Предварительная версия календаря европейских гонок Формулы 1 в 2020-м.