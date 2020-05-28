8 гонок за 10 недель. Новый календарь европейских этапов Формулы-1
В июле и августе гонки Формулы-1 будут проводиться почти каждые выходные.
В июле и августе гонки Формулы-1 будут проводиться почти каждые выходные.
После двух гонок в Австрии Формула-1 отправится в Венгрию, исходя из новой версии европейской части календаря, представленной СМИ в среду вечером.
Руководство Ф1 надеется провести две гонки на британской трассе в августе. Из Великобритании гонщики и команды отправятся в Испанию. А завершится европейское турне в Италии в начале сентября.
Официальная версия европейской части календаря, как ожидается, будет опубликована в следующий понедельник.
Предварительная версия календаря европейских гонок Формулы 1 в 2020-м.
5 июля: Шпильберг (Австрия)
12 июля: Шпильберг (Австрия)
19 июля: Будапешт (Венгрия)
2 августа: Сильверстоун (Великобритания)
9 августа: Сильверстоун (Великобритания)
16 августа: Барселона (Испания)
30 августа:
6 сентября: Монца (Италия).