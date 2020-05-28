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00:31 (мск), источник: Autosport.com.ru

Лимит бюджетов и скользящая шкала развития аэродинамики утверждены

Всемирный совет FIA по автоспорту принял поправки в регламент Формулы-1 на 2021 год.

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Источник: Reuters

Всемирный совет FIA по автоспорту на электронном голосовании в среду утвердил ряд новых правил, направленных на уменьшение расходов на участие в Формуле-1.

Сокращение лимита бюджетов с 175 млн до 145 млн долларов в 2021-м уже было одобрено командами, а теперь эту меру, связанную с пандемией коронавируса, утвердила FIA. В последующие годы после 2021-го лимит постепенно будет становиться еще меньше.

Другая важная поправка, утвержденная на заседании, касается скользящей шкалы развития аэродинамики. В соответствии с достигнутым соглашением, чем ниже команда оказывается в Кубке конструкторов по итогам сезона, тем больше времени в аэродинамической трубе она сможет проводить при разработке новой машины. Есть надежда, что благодаря этому нововведению разрывы между командами сократятся и лидеры, у которых ресурсов больше, не получат преимущества.

Также FIA утвердила меру по ограничению прижимной силы на автомобилях в 2021-м. Поскольку ключевые аспекты, такие как шасси и подвеска, в следующем году не изменятся по сравнению с 2020-м, были опасения, что по мере доработки машин возрастет нагрузка на шины. Чтобы этого избежать, решено в 2021-м снизить прижимную силу за счет уменьшения площади днища.

«Сегодня победила Формула 1. Это очень важное событие для нашего спорта, — прокомментировал босс McLaren Group Зак Браун. — Последнее время Формуле 1 не хватало финансовой стабильности. Бездействие могло поставить под угрозу будущее чемпионата и участников, которых нужно поблагодарить за коллективное и срочное решение этого вопроса».

 Лимит бюджетов и скользящая шкала развития аэродинамики утверждены
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