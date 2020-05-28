Лимит бюджетов и скользящая шкала развития аэродинамики утверждены

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Всемирный совет FIA по автоспорту на электронном голосовании в среду утвердил ряд новых правил, направленных на уменьшение расходов на участие в Формуле-1.

Сокращение лимита бюджетов с 175 млн до 145 млн долларов в 2021-м уже было одобрено командами, а теперь эту меру, связанную с пандемией коронавируса, утвердила FIA. В последующие годы после 2021-го лимит постепенно будет становиться еще меньше.

Другая важная поправка, утвержденная на заседании, касается скользящей шкалы развития аэродинамики. В соответствии с достигнутым соглашением, чем ниже команда оказывается в Кубке конструкторов по итогам сезона, тем больше времени в аэродинамической трубе она сможет проводить при разработке новой машины. Есть надежда, что благодаря этому нововведению разрывы между командами сократятся и лидеры, у которых ресурсов больше, не получат преимущества.

Также FIA утвердила меру по ограничению прижимной силы на автомобилях в 2021-м. Поскольку ключевые аспекты, такие как шасси и подвеска, в следующем году не изменятся по сравнению с 2020-м, были опасения, что по мере доработки машин возрастет нагрузка на шины. Чтобы этого избежать, решено в 2021-м снизить прижимную силу за счет уменьшения площади днища.