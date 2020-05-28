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12:48 (мск), источник: ТАСС

Этап «Формулы-1» в Нидерландах не будет проведен в 2020 году

ТАСС, 28 мая. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Нидерландах не будет проведен в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Гран-при Нидерландов.

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Источник: Reuters

Изначально этап на трассе «Зандворт» был запланирован на 1—3 мая, но затем был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Этап в Нидерландах стал четвертым отмененным Гран-при в сезоне-2020, ранее было объявлено, что не состоятся Гран-при Австралии, Монако и Франции, на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25—27 сентября, предполагается, что сезон 2020 года начнется в Австрии в начале июля.

«Мы были полностью готовы к проведению этапа в этом году, — отметил спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс. — Благодаря правительству, компаниям-партнерам и фанатам была проделана невероятная работа. Мы совместно с руководством “Формулы-1” изучали возможность проведения отложенной гонки в этом году без зрителей, но мы хотим отметить возвращение “Формулы-1” на трассу “Зандворт” со всеми фанатами из Нидерландов. Поэтому мы просим всех быть терпеливыми, нам пришлось ждать 35 лет, придется потерпеть еще год».

Гран-при Нидерландов должен был пройти впервые после 35-летнего перерыва. Ранее этап «Формулы-1» в Нидерландах проводился с 1952 по 1985 год. Победу в последней гонке одержал трехкратный чемпион мира австриец Ники Лауда. Чаще всего Гран-при Нидерландов выигрывал британский гонщик Джим Кларк (четыре раза).

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