Этап «Формулы-1» в Нидерландах не будет проведен в 2020 году

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Изначально этап на трассе «Зандворт» был запланирован на 1—3 мая , но затем был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Этап в Нидерландах стал четвертым отмененным Гран-при в сезоне-2020, ранее было объявлено, что не состоятся Гран-при Австралии, Монако и Франции, на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25—27 сентября , предполагается, что сезон 2020 года начнется в Австрии в начале июля.

«Мы были полностью готовы к проведению этапа в этом году, — отметил спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс. — Благодаря правительству, компаниям-партнерам и фанатам была проделана невероятная работа. Мы совместно с руководством “Формулы-1” изучали возможность проведения отложенной гонки в этом году без зрителей, но мы хотим отметить возвращение “Формулы-1” на трассу “Зандворт” со всеми фанатами из Нидерландов. Поэтому мы просим всех быть терпеливыми, нам пришлось ждать 35 лет, придется потерпеть еще год».