«Уильямс» расторг контракт с титульным спонсором. Владельцы готовы продать команду

Источник: Спорт-Экспресс

Гоночный коллектив опубликовал официальное заявление на своем сайте по этому поводу.

«Совет директоров Williams Grand Prix Engineering изучает все возможные стратегические варианты. Эти варианты включают, но не ограничиваются, привлечение нового капитала для бизнеса, отчуждение части компании миноритарному инвестору, продажу крупного пакета акций и полную продажу всей компании.

На данный момент окончательное решение не принято. В то же время для облегчения переговоров с различными заинтересованными сторонами компания объявляет о запуске формальной процедуры продажи бизнеса, — говорится в заявлении.