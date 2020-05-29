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15:56 (мск), источник: ТАСС

Руководство «Рено» сообщило, что команда «Формулы-1» продолжит выступать в чемпионате

ТАСС, 29 мая. Автопроизводитель «Рено» не собирается завершать свои выступления в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», несмотря на планы по сокращению расходов. Об этом заявила в пятницу и. о. генерального директора «Рено» Клотильда Дельбос.

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Источник: AP 2020

«Мы уже публично озвучивали и подтверждаем сейчас, что намерены остаться в “Формуле-1”», — приводит ее слова агентство AFP. Дельбос отметила, что сохранению команды способствует новый финансовый регламент, который с 2021 года ограничит бюджет команд на уровне $145 млн.

Ранее в пятницу автопроизводитель заявил, что намерен сократить порядка 15 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках плана руководства концерна по масштабной экономии средств. Компания намерена сократить структурные расходы на €2 млрд в ближайшие три года.

Команда «Рено» дебютировала в чемпионате «Формулы-1» в 1977 году. После сезона 1985 года команда покинула «Формулу-1» и вернулась в 2000 году. В 2005 и 2006 годах «Рено» завоевала Кубок конструкторов, победив в командном зачете.

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