Берни Экклстоун: Сезон-2020 стал никому не нужен

Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун вновь призвал руководство Формулы-1 отменить сезон-2020 на фоне пандемии коронавируса в мире.
На этой неделе стало официально известно об отмене Гран При Нидерландов — промоутеры этапа сочли проведение гонки без зрителей экономически невыгодным.
«Правительство любой страны вправе заявить “Ужасно жаль, но этап не состоится”. Вдобавок остаётся возможность второй волны вируса и все планы придётся отменять, — цитирует Берни Evening Standard. — Этот сезон стал никому не нужен, а самая большая проблема, с которой столкнулась Liberty — они не знают, когда это всё закончится. Если бы было известно, что к