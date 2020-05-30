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14:00 (мск), источник: Autosport.com.ru

Берни Экклстоун: Сезон-2020 стал никому не нужен

Экс-глава Формулы-1 раскритиковал планы Liberty Media по возобновлению сезона.

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Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун вновь призвал руководство Формулы-1 отменить сезон-2020 на фоне пандемии коронавируса в мире.

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На этой неделе стало официально известно об отмене Гран При Нидерландов — промоутеры этапа сочли проведение гонки без зрителей экономически невыгодным.

«Правительство любой страны вправе заявить “Ужасно жаль, но этап не состоится”. Вдобавок остаётся возможность второй волны вируса и все планы придётся отменять, — цитирует Берни Evening Standard. — Этот сезон стал никому не нужен, а самая большая проблема, с которой столкнулась Liberty — они не знают, когда это всё закончится. Если бы было известно, что к сентябрю-октябрю пандемия закончится, можно было бы заниматься планированием. Но как строить планы сейчас? Разве что надеяться, что всё обойдётся».

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