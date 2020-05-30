Берни Экклстоун: Сезон-2020 стал никому не нужен

«Правительство любой страны вправе заявить “Ужасно жаль, но этап не состоится”. Вдобавок остаётся возможность второй волны вируса и все планы придётся отменять, — цитирует Берни Evening Standard. — Этот сезон стал никому не нужен, а самая большая проблема, с которой столкнулась Liberty — они не знают, когда это всё закончится. Если бы было известно, что к сентябрю-октябрю пандемия закончится, можно было бы заниматься планированием. Но как строить планы сейчас? Разве что надеяться, что всё обойдётся».