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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минздрав Австрии одобрил проведение двух этапов «Формулы-1» в июле

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минздрав Австрии дал разрешение на проведение двух этапов чемпионата «Формулы-1» в июле в Шпильберге.

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«Две гонки “Формулы-1” пройдут 5 и 12 июля в Шпильберге, Штирия, без зрителей», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит АФП.

В заявлении также отмечается, что правительство разрешило провести гонки, так как «организаторы представили профессиональную концепцию обеспечения безопасности для противодействия распространению коронавируса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон «Формулы-1» — 2020 из-за пандемии коронавируса до сих пор не стартовал.

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