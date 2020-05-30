Минздрав Австрии одобрил проведение двух этапов «Формулы-1» в июле
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минздрав Австрии дал разрешение на проведение двух этапов чемпионата «Формулы-1» в июле в Шпильберге.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минздрав Австрии дал разрешение на проведение двух этапов чемпионата «Формулы-1» в июле в Шпильберге.
«Две гонки “Формулы-1” пройдут 5 и 12 июля в Шпильберге, Штирия, без зрителей», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит АФП.
В заявлении также отмечается, что правительство разрешило провести гонки, так как «организаторы представили профессиональную концепцию обеспечения безопасности для противодействия распространению коронавируса».
Сезон «Формулы-1» — 2020