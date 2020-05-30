Минздрав Австрии одобрил проведение двух этапов «Формулы-1» в июле

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«Две гонки “Формулы-1” пройдут 5 и 12 июля в Шпильберге, Штирия, без зрителей», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит АФП.

В заявлении также отмечается, что правительство разрешило провести гонки, так как «организаторы представили профессиональную концепцию обеспечения безопасности для противодействия распространению коронавируса».

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